https://sputnik-georgia.ru/20220901/rekordy-i-novye-uchastniki-komandno-shtabnykh-ucheniy-vostok---2022-269952041.html

Рекорды и новые участники командно-штабных учений "Восток - 2022"

Рекорды и новые участники командно-штабных учений "Восток - 2022"

Совместные стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Восток - 2022" демонстрируют организационное и технологическое превосходство России, ее союзников и... 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T09:39+0400

2022-09-01T09:39+0400

2022-09-01T09:39+0400

россия

в мире

новости

александр фомин

китай

сша

японское море

одкб

шос

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269919354_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_04df3084e6eedea2a8299fea64169ab2.jpg

Маневры "Восток - 2022" состоятся 1-7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на территории Восточного военного округа, в акватории Охотского и Японского морей, с участием более 50 тысяч военнослужащих, 5 000 единиц боевой техники (в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей и судов обеспечения) из 14 стран – ОДКБ, ШОС и партнеров.Оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели практически отработают совместные действия межвидовых и коалиционных войсковых группировок на семи сухопутных полигонах и в морских акваториях. Главная цель учений – обеспечение военной безопасности РФ и ее союзников в зоне ответственности.Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин вчера отметил, что учения носят оборонительный характер, и не направлены против конкретных государств и военных союзов.По легенде СКШУ, командиры и штабы заняты многовариантным отражением агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне, повышением оперативной совместимости коалиционных войск на полигонах ВВО "Бурдуны" (Бурятия), "Горячие Ключи" (Курильские острова), "Князе-Волконский" (Хабаровский край), "Сергеевский" (Приморский край), "Телемба" (Забайкальский край), "Лагунное" и "Успеновский" (Сахалинская область).Определенную напряженность военно-политической ситуации на Восточном стратегическом направлении создает тайваньский конфликт, искусственно подогреваемый Соединенными Штатами и НАТО – в ущерб безопасности КНР. Военно-морской десант или авианалет на Тайвань в ходе учений "Восток - 2022" не планируется, однако Вашингтон бездоказательно обвиняет участников в вероятной эскалации вокруг Тайваня (территория КНР). Заметим, СКШУ проходят на материке и в Японском море – в двух тысячах километров от "мятежного" острова.Восточные тревоги ЗападаВ операционном смысле СКШУ "Восток" бывали и масштабнее – в сентябре 2014 года события разворачивались на 20 сухопутных, морских и авиационных полигонах ВВО, с привлечением 100 тысяч военнослужащих, около 1 500 танков, 120 самолетов, 70 кораблей и 5 000 единиц прочего вооружения. Стратегические учения "Восток - 2018" охватили 300 тысяч военнослужащих и 36 тысяч единиц боевой техники.Однако многонациональный состав участников учений "Восток - 2022" беспрецедентен, и отражает желание соседей строить совместную с Россией систему региональной безопасности. Это убедительная военно-политическая поддержка курса РФ.Многонациональный состав участников, количество привлеченных сил и средств, географический масштаб и качество организации маневров "Восток - 2022" настолько превосходят натовские аналоги в Европе или взаимодействие США с союзниками в других регионах планеты, что коллективный Запад заметно лихорадит. Вашингтону не нравится очевидное военно-политическое сближение России с Индией и Китаем, буквально "стратегическое партнерство" – вопреки американским санкциям и попыткам демонизировать РФ.То есть Вашингтону портят ауру "исключительности" все 13 иностранных участников российского СКШУ: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия, Таджикистан. Суммарное население этих стран – более трех миллиардов человек. Для сравнения: в странах НАТО проживают около 920 млн человек. Диктовать некие условия или надуманные "правила" меньшинства большинству человечества – совершенно недемократично, бесперспективно по сути экономического развития Востока (Азии) и коллективного угасания Запада (Европы и США).В акватории Японского моря группировки сил Тихоокеанского флота РФ и военно-морских сил КНР отработают поддержку сухопутных войск и совместную оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности. Военное сотрудничество Москвы с Пекином почему-то беспокоит географически удаленных (на 8 000 км) европейских союзников США. "Китай и Россия вместе бросают вызов мировому порядку, где главные – США", – цитирует немецкая газета Der Tagesspiegel эксперта по России в Немецком обществе внешней политики Штефана Майстера.Такие оценки свидетельствуют, прежде всего, о трансформации западной демократии в откровенную "идиократию", опасную для мира и стабильности на планете. В КНР потребовали от США не давать Пекину указаний, где и с кем проводить военные учения. Китайское издание Global Times отметило, что в новых условиях многополярного мира Китаю, России и другим соседним странам необходимо развивать военное сотрудничество для укрепления региональной безопасности.Предложенные Россией принципы равной и неделимой безопасности коллективный Запад не разделяет. Руководство Пентагона смотрит на мир исключительно через прицел. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли 30 августа заявил: "То, как мы вели войны последние 20 лет, отличается от того, как мы будем вести войны в будущем".Почти половина человечества адекватно реагирует на американские угрозы миру – участием национальных вооруженных сил в стратегических командно-штабных учениях "Восток - 2022" под руководством российского Генерального штаба.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

китай

сша

японское море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, в мире, новости, александр фомин, китай, сша, японское море, одкб, шос, нато, аналитика, колумнисты