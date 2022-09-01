https://sputnik-georgia.ru/20220901/stroitelstvo-dorogi-k-granitse-gruzii-s-azerbaydzhanom-idet-polnym-khodom-269969950.html

Строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном идет полным ходом

Строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном идет полным ходом

Строительство трассы финансируется из госбюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T12:25+0400

2022-09-01T12:25+0400

2022-09-01T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Строительство объездной дороги Вазиани, в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети), продолжается, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.Проект предусматривает строительство 3,7 километра автомобильной дорога, шести мостовых переходов. На данный момент ведется устройство железобетонных труб, мостовых переходов и подъездных путей. Стоимость работ до 64 миллионов лари.Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.По информации департамента автомобильных дорог, тендер был объявлен таким образом, чтобы грузинские компании могли самостоятельно участвовать в реализации проекта, а объездную дорогу Вазиани строит именно грузинская компания.Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.

вазиани

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грузия, экономика, новости, вазиани, кахети, азербайджан, департамент автомобильных дорог