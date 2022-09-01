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Строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном идет полным ходом
Строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном идет полным ходом
Строительство трассы финансируется из госбюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T12:25+0400
2022-09-01T12:25+0400
2022-09-01T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Строительство объездной дороги Вазиани, в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети), продолжается, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.Проект предусматривает строительство 3,7 километра автомобильной дорога, шести мостовых переходов. На данный момент ведется устройство железобетонных труб, мостовых переходов и подъездных путей. Стоимость работ до 64 миллионов лари.Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.По информации департамента автомобильных дорог, тендер был объявлен таким образом, чтобы грузинские компании могли самостоятельно участвовать в реализации проекта, а объездную дорогу Вазиани строит именно грузинская компания.Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.
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грузия, экономика, новости, вазиани, кахети, азербайджан, департамент автомобильных дорог
грузия, экономика, новости, вазиани, кахети, азербайджан, департамент автомобильных дорог
Строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном идет полным ходом
Строительство трассы финансируется из госбюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik.
Строительство объездной дороги Вазиани, в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети), продолжается, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Проект предусматривает строительство 3,7 километра автомобильной дорога, шести мостовых переходов. На данный момент ведется устройство железобетонных труб, мостовых переходов и подъездных путей. Стоимость работ до 64 миллионов лари.
Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка. Будет построена четырехполосная цементобетонная высокоскоростная дорога, оборудованная системой наружного освещения. На данном этапе ведутся строительные работы на всех трех участках.
Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.
По информации департамента автомобильных дорог, тендер был объявлен таким образом, чтобы грузинские компании могли самостоятельно участвовать в реализации проекта, а объездную дорогу Вазиани строит именно грузинская компания.
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана.
На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.
Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.