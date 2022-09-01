https://sputnik-georgia.ru/20220901/turisticheskiy-festival-proydet-v-chiatura-v-sentyabre-269972995.html
Туристический фестиваль пройдет в Чиатура в сентябре
Туристический фестиваль пройдет в Чиатура в сентябре
На двухдневном празднике будет много спорта, музыки и кулинарных изысков 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T13:24+0400
2022-09-01T13:24+0400
2022-09-01T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Туристический фестиваль пройдет в городе Чиатура (регион Имерети) 16-18 сентября, сообщают организаторы."Приезжайте на фестиваль туризма в Чиатура и получите незабываемые приключения", – говорится в анонсе мероприятия, которое пройдет при организации местной мэрии, Национальной администрации по туризму и при финансовой поддержке компании "Джорджиан манганези".В рамках фестиваля будет организован туристический лагерь, игры по парусному спорту, велоспорт, спелеотуризм, скалолазание и шоу виа феррата. На двухдневном празднике также будут представлены кулинарные изыски края. В музыкальной части – выступят рок-группа Loudspeakers и исполнитель TAMADA.
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туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, чиатура, новости, грузия, анонсы
туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, чиатура, новости, грузия, анонсы
Туристический фестиваль пройдет в Чиатура в сентябре
13:24 01.09.2022 (обновлено: 13:44 01.09.2022)
На двухдневном празднике будет много спорта, музыки и кулинарных изысков
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Туристический фестиваль пройдет в городе Чиатура (регион Имерети) 16-18 сентября, сообщают организаторы.
"Приезжайте на фестиваль туризма в Чиатура и получите незабываемые приключения", – говорится в анонсе мероприятия, которое пройдет при организации местной мэрии, Национальной администрации по туризму и при финансовой поддержке компании "Джорджиан манганези".
В рамках фестиваля будет организован туристический лагерь, игры по парусному спорту, велоспорт, спелеотуризм, скалолазание и шоу виа феррата.
На двухдневном празднике также будут представлены кулинарные изыски края. В музыкальной части – выступят рок-группа Loudspeakers и исполнитель TAMADA.