https://sputnik-georgia.ru/20220901/v-gori-otkrylsya-koordinatsionnyy-shtab-dlya-realizatsii-nestandartnykh-yablok--269933737.html

В Гори открылся Координационный штаб для реализации нестандартных яблок

В Гори открылся Координационный штаб для реализации нестандартных яблок

Прием урожая от фермеров начнется с начала сентября 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T07:01+0400

2022-09-01T07:01+0400

2022-09-01T07:01+0400

грузия

новости

экономика

отар шамугия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/14/250659558_0:201:1920:1281_1920x0_80_0_0_245717e93cbcb4bb7c1abe9506cd11d4.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Координационный штаб для организованной закупки нестандартных яблок открылся в Гори (регион Шида Картли), сообщает Минсельхоз Грузии.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, поможет фермерам реализовать урожай нестандартных яблок, с помощью программы по их закупке по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возместит компаниям по переработке фруктов 0,1 лари за килограмм, если они примут нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,24 лари за килограмм. Сдавать яблоки фермеры смогут до 15 декабря 2022 года.В программе будут задействованы около 20 предприятий по переработке нестандартных яблок."Эта программа очень важна для того, чтобы фермеры могли полностью реализовать свой урожай. В то же время нестандартные яблоки являются сырьем для перерабатывающего сектора, который производит соки и фруктовые пюре. Большая часть этой продукции экспортируется, в том числе на рынок ЕС", – сказал глава Минсельхоза Отар Шамугия в ходе рабочей встречи в Координационном штабе.По информации ведомства, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они смогут воспользоваться льготным агрокредитом.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, отар шамугия