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https://sputnik-georgia.ru/20220901/v-gori-otkrylsya-koordinatsionnyy-shtab-dlya-realizatsii-nestandartnykh-yablok--269933737.html
В Гори открылся Координационный штаб для реализации нестандартных яблок
В Гори открылся Координационный штаб для реализации нестандартных яблок
Прием урожая от фермеров начнется с начала сентября 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T07:01+0400
2022-09-01T07:01+0400
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отар шамугия
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Координационный штаб для организованной закупки нестандартных яблок открылся в Гори (регион Шида Картли), сообщает Минсельхоз Грузии.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, поможет фермерам реализовать урожай нестандартных яблок, с помощью программы по их закупке по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возместит компаниям по переработке фруктов 0,1 лари за килограмм, если они примут нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,24 лари за килограмм. Сдавать яблоки фермеры смогут до 15 декабря 2022 года.В программе будут задействованы около 20 предприятий по переработке нестандартных яблок."Эта программа очень важна для того, чтобы фермеры могли полностью реализовать свой урожай. В то же время нестандартные яблоки являются сырьем для перерабатывающего сектора, который производит соки и фруктовые пюре. Большая часть этой продукции экспортируется, в том числе на рынок ЕС", – сказал глава Минсельхоза Отар Шамугия в ходе рабочей встречи в Координационном штабе.По информации ведомства, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они смогут воспользоваться льготным агрокредитом.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.
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грузия, новости, экономика, отар шамугия
грузия, новости, экономика, отар шамугия

В Гори открылся Координационный штаб для реализации нестандартных яблок

07:01 01.09.2022
© Pixabay / castleguardЯблоки в корзинке, осень
Яблоки в корзинке, осень - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
© Pixabay / castleguard
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Прием урожая от фермеров начнется с начала сентября
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Координационный штаб для организованной закупки нестандартных яблок открылся в Гори (регион Шида Картли), сообщает Минсельхоз Грузии.
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начнется с начала сентября. В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, поможет фермерам реализовать урожай нестандартных яблок, с помощью программы по их закупке по фиксированным ценам.
Согласно программе субсидирования, государство возместит компаниям по переработке фруктов 0,1 лари за килограмм, если они примут нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,24 лари за килограмм. Сдавать яблоки фермеры смогут до 15 декабря 2022 года.
В программе будут задействованы около 20 предприятий по переработке нестандартных яблок.
"Эта программа очень важна для того, чтобы фермеры могли полностью реализовать свой урожай. В то же время нестандартные яблоки являются сырьем для перерабатывающего сектора, который производит соки и фруктовые пюре. Большая часть этой продукции экспортируется, в том числе на рынок ЕС", – сказал глава Минсельхоза Отар Шамугия в ходе рабочей встречи в Координационном штабе.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГлава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия на открытии Национальной аграрной олимпиады
Глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия на открытии Национальной аграрной олимпиады - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2022
Глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия на открытии Национальной аграрной олимпиады
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
По информации ведомства, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они смогут воспользоваться льготным агрокредитом.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.
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