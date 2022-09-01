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В Тбилиси и на дороге к Батуми установят новые зарядники для электромобилей
В Тбилиси и на дороге к Батуми установят новые зарядники для электромобилей
Зарядка электромобилей должна быть доступной не только в столице, но и за ее пределами, заявил Каладзе 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T13:45+0400
2022-09-01T13:45+0400
2022-09-01T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси совместно с частным сектором установит дополнительно 50 устройств для зарядки электромобилей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По его словам, 30 устройств для зарядки электромобилей будут установлены в Тбилиси, а монтаж еще 20 планируется на скоростной автомагистрали, ведущей в направлении Западной Грузии.По словам мэра, это определенные льготы. К примеру, владельцы электромобилей не платят за парковку. Также водители такси категории А, у которых есть электромобиль, не платят за лицензию."Вместе с тем, в масштабе столицы мы уже установили зарядки электромобилей – примерно 60 единиц. А самое главное то, что зарядка электромобилей бесплатная", – отметил Каладзе.Мэр также подчеркнул, что зарядка электромобилей должна быть доступной не только в столице, но и за ее пределами. По его информации, в рамках проекта в направлении Западной Грузии планируется обустройство двух зарядных станций как в сторону Тбилиси-Батуми, так и Батуми-Тбилиси.На каждой станции будет смонтировано по десять быстрых зарядных устройств вместе с необходимой инфраструктурой, объектами питания и местами для отдыха. Проект завершится в течение 7 месяцев.С января 2017 года в Грузии увеличили акциз на импорт автомобилей, который зависит от объема двигателя и года выпуска автомобиля. Самым затратным является импорт машин, с момента выпуска которых прошло более 14 лет. В случае гибридных машин любого года выпуска, акциз, напротив, сократился на 60%. А электромобили в Грузии акцизом не облагаются.
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грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, западная грузия, электромобили
грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, западная грузия, электромобили
В Тбилиси и на дороге к Батуми установят новые зарядники для электромобилей
13:45 01.09.2022 (обновлено: 14:23 01.09.2022)
Зарядка электромобилей должна быть доступной не только в столице, но и за ее пределами, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси совместно с частным сектором установит дополнительно 50 устройств для зарядки электромобилей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, 30 устройств для зарядки электромобилей будут установлены в Тбилиси, а монтаж еще 20 планируется на скоростной автомагистрали, ведущей в направлении Западной Грузии.
"Мы делаем все для поощрения электромобилей в стране. Чем больше будет электромобилей, тем лучше. Соответственно, мы способствуем этому процессу и определенные решения с нашей стороны уже приняты", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства.
По словам мэра, это определенные льготы. К примеру, владельцы электромобилей не платят за парковку. Также водители такси категории А, у которых есть электромобиль, не платят за лицензию.
"Вместе с тем, в масштабе столицы мы уже установили зарядки электромобилей – примерно 60 единиц. А самое главное то, что зарядка электромобилей бесплатная", – отметил Каладзе.
Мэр также подчеркнул, что зарядка электромобилей должна быть доступной не только в столице, но и за ее пределами. По его информации, в рамках проекта в направлении Западной Грузии планируется обустройство двух зарядных станций как в сторону Тбилиси-Батуми, так и Батуми-Тбилиси.
На каждой станции будет смонтировано по десять быстрых зарядных устройств вместе с необходимой инфраструктурой, объектами питания и местами для отдыха. Проект завершится в течение 7 месяцев.
С января 2017 года в Грузии увеличили акциз на импорт автомобилей, который зависит от объема двигателя и года выпуска автомобиля. Самым затратным является импорт машин, с момента выпуска которых прошло более 14 лет. В случае гибридных машин любого года выпуска, акциз, напротив, сократился на 60%. А электромобили в Грузии акцизом не облагаются.