https://sputnik-georgia.ru/20220901/v-tbilisi-i-na-doroge-k-batumi-ustanovyat-novye-zaryadniki-dlya-elektromobiley-269974041.html

В Тбилиси и на дороге к Батуми установят новые зарядники для электромобилей

В Тбилиси и на дороге к Батуми установят новые зарядники для электромобилей

Зарядка электромобилей должна быть доступной не только в столице, но и за ее пределами, заявил Каладзе 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T13:45+0400

2022-09-01T13:45+0400

2022-09-01T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси совместно с частным сектором установит дополнительно 50 устройств для зарядки электромобилей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По его словам, 30 устройств для зарядки электромобилей будут установлены в Тбилиси, а монтаж еще 20 планируется на скоростной автомагистрали, ведущей в направлении Западной Грузии.По словам мэра, это определенные льготы. К примеру, владельцы электромобилей не платят за парковку. Также водители такси категории А, у которых есть электромобиль, не платят за лицензию."Вместе с тем, в масштабе столицы мы уже установили зарядки электромобилей – примерно 60 единиц. А самое главное то, что зарядка электромобилей бесплатная", – отметил Каладзе.Мэр также подчеркнул, что зарядка электромобилей должна быть доступной не только в столице, но и за ее пределами. По его информации, в рамках проекта в направлении Западной Грузии планируется обустройство двух зарядных станций как в сторону Тбилиси-Батуми, так и Батуми-Тбилиси.На каждой станции будет смонтировано по десять быстрых зарядных устройств вместе с необходимой инфраструктурой, объектами питания и местами для отдыха. Проект завершится в течение 7 месяцев.С января 2017 года в Грузии увеличили акциз на импорт автомобилей, который зависит от объема двигателя и года выпуска автомобиля. Самым затратным является импорт машин, с момента выпуска которых прошло более 14 лет. В случае гибридных машин любого года выпуска, акциз, напротив, сократился на 60%. А электромобили в Грузии акцизом не облагаются.

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