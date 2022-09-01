https://sputnik-georgia.ru/20220901/v-tbilisi-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-transporta-269934896.html
В Тбилиси вводятся ограничения для транспорта
В Тбилиси вводятся ограничения для транспорта
На первом этапе движение будет ограничено от улицы Крцаниси в направлении улица Вахтанга Горгасали 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T08:01+0400
2022-09-01T08:01+0400
2022-09-01T09:22+0400
грузия
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грузинские дороги, машины и их водители
дороги
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Движение транспорта в Тбилиси с 1 сентября будет временно ограничено в связи с запланированными ремонтными работами на улице Крцаниси, говорится в заявлении на сайте столичной мэрии.Ограничения будут вводиться поэтапно. На первом этапе движение будет ограничено от улицы Крцаниси в направлении улица Вахтанга Горгасали. От улицы Вахтанга Горгасали до клиники New Hospital движение будет только односторонним.Что касается передвижения от улицы Крцаниси в направлении улицы Вахтанга Горгасали, то автотранспорт будет ездить через улицы Цинанаури, Ортачала, Мелкадзе и Каландадзе. А от улицы Каландадзе через улицу Вахтанга Горгасали машины смогут ездить как в направлении Крцаниси, так и площади Гулуа.В период ремонтных работ изменится также маршрут автобуса №331.
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грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
В Тбилиси вводятся ограничения для транспорта
08:01 01.09.2022 (обновлено: 09:22 01.09.2022)
На первом этапе движение будет ограничено от улицы Крцаниси в направлении улица Вахтанга Горгасали
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik.
Движение транспорта в Тбилиси с 1 сентября будет временно ограничено в связи с запланированными ремонтными работами на улице Крцаниси, говорится в заявлении
на сайте столичной мэрии.
Ограничения будут вводиться поэтапно. На первом этапе движение будет ограничено от улицы Крцаниси в направлении улица Вахтанга Горгасали. От улицы Вахтанга Горгасали до клиники New Hospital движение будет только односторонним.
Что касается передвижения от улицы Крцаниси в направлении улицы Вахтанга Горгасали, то автотранспорт будет ездить через улицы Цинанаури, Ортачала, Мелкадзе и Каландадзе. А от улицы Каландадзе через улицу Вахтанга Горгасали машины смогут ездить как в направлении Крцаниси, так и площади Гулуа.
В период ремонтных работ изменится также маршрут автобуса №331.