https://sputnik-georgia.ru/20220901/v-tbilisi-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-transporta-269934896.html

В Тбилиси вводятся ограничения для транспорта

В Тбилиси вводятся ограничения для транспорта

На первом этапе движение будет ограничено от улицы Крцаниси в направлении улица Вахтанга Горгасали 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T08:01+0400

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2022-09-01T09:22+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Движение транспорта в Тбилиси с 1 сентября будет временно ограничено в связи с запланированными ремонтными работами на улице Крцаниси, говорится в заявлении на сайте столичной мэрии.Ограничения будут вводиться поэтапно. На первом этапе движение будет ограничено от улицы Крцаниси в направлении улица Вахтанга Горгасали. От улицы Вахтанга Горгасали до клиники New Hospital движение будет только односторонним.Что касается передвижения от улицы Крцаниси в направлении улицы Вахтанга Горгасали, то автотранспорт будет ездить через улицы Цинанаури, Ортачала, Мелкадзе и Каландадзе. А от улицы Каландадзе через улицу Вахтанга Горгасали машины смогут ездить как в направлении Крцаниси, так и площади Гулуа.В период ремонтных работ изменится также маршрут автобуса №331.

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2022

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грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, дороги