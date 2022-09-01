https://sputnik-georgia.ru/20220901/veteran-svr-korolkov-kto-pomog-ukraine-ubit-daryu-duginu-269978844.html

Ветеран СВР Корольков: кто помог Украине убить Дарью Дугину?

Ветеран СВР Корольков: кто помог Украине убить Дарью Дугину?

Все в деле Дарьи Дугиной указывает не только на то, что за терактом стоит украинское государство, давно ставшее террористическим, но и западные спецслужбы... 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T15:26+0400

2022-09-01T15:26+0400

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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" полковник Службы внешней разведки в отставке, ветеран группы "Вымпел" Лев Корольков. Что изменилось в методах террористов со времен убийства Александра II народовольцами? Как СБУ готовила убийство Дарьи Дугиной? Как расследуются подобные преступления? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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