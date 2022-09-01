https://sputnik-georgia.ru/20220901/veteran-svr-korolkov-kto-pomog-ukraine-ubit-daryu-duginu-269978844.html
Ветеран СВР Корольков: кто помог Украине убить Дарью Дугину?
Ветеран СВР Корольков: кто помог Украине убить Дарью Дугину?
Все в деле Дарьи Дугиной указывает не только на то, что за терактом стоит украинское государство, давно ставшее террористическим, но и западные спецслужбы... 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T15:26+0400
2022-09-01T15:26+0400
2022-09-01T15:26+0400
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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" полковник Службы внешней разведки в отставке, ветеран группы "Вымпел" Лев Корольков. Что изменилось в методах террористов со времен убийства Александра II народовольцами? Как СБУ готовила убийство Дарьи Дугиной? Как расследуются подобные преступления? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео, теракт
мультимедиа, видео, видео, теракт
Ветеран СВР Корольков: кто помог Украине убить Дарью Дугину?
Все в деле Дарьи Дугиной указывает не только на то, что за терактом стоит украинское государство, давно ставшее террористическим, но и западные спецслужбы, например эстонская
Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" полковник Службы внешней разведки в отставке, ветеран группы "Вымпел" Лев Корольков.
Что изменилось в методах террористов со времен убийства Александра II народовольцами? Как СБУ готовила убийство Дарьи Дугиной? Как расследуются подобные преступления?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.