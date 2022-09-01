https://sputnik-georgia.ru/20220901/vlasti-tbilisi-pomogut-s-zhilem-vykhodtsam-iz-domov-semeynogo-tipa-269990906.html

Власти Тбилиси помогут с жильем выходцам из домов семейного типа

Власти Тбилиси помогут с жильем выходцам из домов семейного типа

Программа муниципальных властей коснется лиц от 18 до 21 года, которые зарегистрированы в Тбилиси 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T23:48+0400

2022-09-01T23:48+0400

2022-09-01T23:48+0400

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси ежемесячно будет выдавать ваучеры на сумму 500 лари для выходцев из детских домов семейного типа, достигших совершеннолетнего возраста, которыми они смогут оплачивать жилье за приделами приютов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.Как отметил мэр, программа муниципальных властей коснется лиц от 18 до 21 года, которые зарегистрированы в Тбилиси и как минимум за год до своего совершеннолетия жили в домах семейного типа на территории столицы.Более подробную информацию обществу Каладзе поручил предоставить главе городской Службы здравоохранения и социального обслуживания Геле Чивиашвили."С этой программой поддержки мы поможем многим молодым людям выйти на следующий этап жизни", - подытожил Каладзе.Мэр подчеркнул, что бенефициары новой программы мэрии будут получать не 500 лари наличными, а непосредственно ваучеры для оплаты жилья.

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