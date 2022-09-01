https://sputnik-georgia.ru/20220901/vlasti-tbilisi-pomogut-s-zhilem-vykhodtsam-iz-domov-semeynogo-tipa-269990906.html
Власти Тбилиси помогут с жильем выходцам из домов семейного типа
Власти Тбилиси помогут с жильем выходцам из домов семейного типа
Программа муниципальных властей коснется лиц от 18 до 21 года, которые зарегистрированы в Тбилиси 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T23:48+0400
2022-09-01T23:48+0400
2022-09-01T23:48+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси ежемесячно будет выдавать ваучеры на сумму 500 лари для выходцев из детских домов семейного типа, достигших совершеннолетнего возраста, которыми они смогут оплачивать жилье за приделами приютов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.Как отметил мэр, программа муниципальных властей коснется лиц от 18 до 21 года, которые зарегистрированы в Тбилиси и как минимум за год до своего совершеннолетия жили в домах семейного типа на территории столицы.Более подробную информацию обществу Каладзе поручил предоставить главе городской Службы здравоохранения и социального обслуживания Геле Чивиашвили."С этой программой поддержки мы поможем многим молодым людям выйти на следующий этап жизни", - подытожил Каладзе.Мэр подчеркнул, что бенефициары новой программы мэрии будут получать не 500 лари наличными, а непосредственно ваучеры для оплаты жилья.
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Власти Тбилиси помогут с жильем выходцам из домов семейного типа
Программа муниципальных властей коснется лиц от 18 до 21 года, которые зарегистрированы в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси ежемесячно будет выдавать ваучеры на сумму 500 лари для выходцев из детских домов семейного типа, достигших совершеннолетнего возраста, которыми они смогут оплачивать жилье за приделами приютов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.
Как отметил мэр, программа муниципальных властей коснется лиц от 18 до 21 года, которые зарегистрированы в Тбилиси и как минимум за год до своего совершеннолетия жили в домах семейного типа на территории столицы.
По словам мэра, ваучеры бенефициары программы будут получать за определенную работу, правда Каладзе не уточнял за какую конкретно.
Более подробную информацию обществу Каладзе поручил предоставить главе городской Службы здравоохранения и социального обслуживания Геле Чивиашвили.
"С этой программой поддержки мы поможем многим молодым людям выйти на следующий этап жизни", - подытожил Каладзе.
Мэр подчеркнул, что бенефициары новой программы мэрии будут получать не 500 лари наличными, а непосредственно ваучеры для оплаты жилья.