https://sputnik-georgia.ru/20220901/vodoraspredelitelnaya-kompaniya-rustavi-oshtrafovana-na-50-tysyach-lari-269981919.html

Водораспределительная компания Рустави оштрафована на 50 тысяч лари

Водораспределительная компания Рустави оштрафована на 50 тысяч лари

Национальная комиссия рекомендовала осуществить слияние водоснабжения Рустави и Тбилиси, чтобы повысить эффективность работы компании 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T18:23+0400

2022-09-01T18:23+0400

2022-09-01T18:40+0400

грузия

новости

общество

рустави

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению оштрафовала на 50 тысяч лари (более 17 тысяч долларов) компанию "Руставцкали", которая занимается водоснабжением населения Рустави.В последние два месяца город Рустави снабжается водой по графику только в ночное время. Жители города еще в начале месяца обратились к мэрии с открытым письмом с просьбой решить проблему.По его словам, на этом устранение проблем в системе водоснабжения Рустави не заканчивается. Около 8,5 млн лари – это сумма инвестиций, которую необходимо потратить как минимум до конца 2023 года для решения существующих проблем.Как отметил Нармания, Национальная комиссия рекомендовала осуществить слияние водоснабжения Рустави и Тбилиси, как ранее это было сделано во Мцхета, чтобы повысить эффективность работы компании.

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грузия, новости, общество, рустави, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии