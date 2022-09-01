https://sputnik-georgia.ru/20220901/vodoraspredelitelnaya-kompaniya-rustavi-oshtrafovana-na-50-tysyach-lari-269981919.html
Водораспределительная компания Рустави оштрафована на 50 тысяч лари
Водораспределительная компания Рустави оштрафована на 50 тысяч лари
Национальная комиссия рекомендовала осуществить слияние водоснабжения Рустави и Тбилиси, чтобы повысить эффективность работы компании 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T18:23+0400
2022-09-01T18:23+0400
2022-09-01T18:40+0400
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национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению оштрафовала на 50 тысяч лари (более 17 тысяч долларов) компанию "Руставцкали", которая занимается водоснабжением населения Рустави.В последние два месяца город Рустави снабжается водой по графику только в ночное время. Жители города еще в начале месяца обратились к мэрии с открытым письмом с просьбой решить проблему.По его словам, на этом устранение проблем в системе водоснабжения Рустави не заканчивается. Около 8,5 млн лари – это сумма инвестиций, которую необходимо потратить как минимум до конца 2023 года для решения существующих проблем.Как отметил Нармания, Национальная комиссия рекомендовала осуществить слияние водоснабжения Рустави и Тбилиси, как ранее это было сделано во Мцхета, чтобы повысить эффективность работы компании.
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грузия, новости, общество, рустави, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, общество, рустави, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Водораспределительная компания Рустави оштрафована на 50 тысяч лари
18:23 01.09.2022 (обновлено: 18:40 01.09.2022)
Национальная комиссия рекомендовала осуществить слияние водоснабжения Рустави и Тбилиси, чтобы повысить эффективность работы компании
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению оштрафовала на 50 тысяч лари (более 17 тысяч долларов) компанию "Руставцкали", которая занимается водоснабжением населения Рустави.
В последние два месяца город Рустави снабжается водой по графику только в ночное время. Жители города еще в начале месяца обратились к мэрии с открытым письмом с просьбой решить проблему.
"Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению приняла решение оштрафовать компанию. При этом компании поручено до 19 сентября представить конкретный план необходимых инвестиционных проектов, которые должны улучшить водоснабжение города Рустави, снизить аварийность и сделать систему эффективной", – заявил председатель комиссии Давид Нармания.
По его словам, на этом устранение проблем в системе водоснабжения Рустави не заканчивается. Около 8,5 млн лари – это сумма инвестиций, которую необходимо потратить как минимум до конца 2023 года для решения существующих проблем.
Как отметил Нармания, Национальная комиссия рекомендовала осуществить слияние водоснабжения Рустави и Тбилиси, как ранее это было сделано во Мцхета, чтобы повысить эффективность работы компании.