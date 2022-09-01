https://sputnik-georgia.ru/20220901/vzryv-v-tbilisi--postradali-inostrantsy-269966914.html

Взрыв в Тбилиси – пострадали иностранцы

Взрыв в Тбилиси – пострадали иностранцы

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка природного газа 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T10:02+0400

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грузия

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нигерия

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Взрыв прогремел утром в четверг в поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек - молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.На месте мобилизована полиция и бригады скорой помощи.

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