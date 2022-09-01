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Взрыв в Тбилиси – пострадали иностранцы
Взрыв в Тбилиси – пострадали иностранцы
По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка природного газа 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T10:02+0400
2022-09-01T09:53+0400
грузия
происшествия
новости
нигерия
взрыв газа
взрыв
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Взрыв прогремел утром в четверг в поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек - молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.На месте мобилизована полиция и бригады скорой помощи.
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грузия, происшествия, новости, нигерия, взрыв газа, взрыв
грузия, происшествия, новости, нигерия, взрыв газа, взрыв

Взрыв в Тбилиси – пострадали иностранцы

10:02 01.09.2022
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 едет по вызову
Скорая помощь 112 едет по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка природного газа
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Взрыв прогремел утром в четверг в поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек - молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.
На месте мобилизована полиция и бригады скорой помощи.
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