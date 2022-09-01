https://sputnik-georgia.ru/20220901/zakharova-ob-obstrelakh-zaes-tsenzure-v-germanii-i-kolonialnoy-suschnosti-es---video-269966639.html
Захарова об обстрелах ЗАЭС, цензуре в Германии и колониальной сущности ЕС - видео
Захарова об обстрелах ЗАЭС, цензуре в Германии и колониальной сущности ЕС - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T09:36+0400
2022-09-01T09:36+0400
2022-09-01T09:36+0400
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела очередной брифинг по текущим вопросам внешней политики для журналистов. Зачем Киев обслеливает ЗАЭС и чего ждать от миссии МАГАТЭ? Как Европа возвращается к колониализму и зачем ЕС новые участники? Как прошла обзорная конференция ДНЯО и почему она не закончилась подписанием итогового заявления? Об этом этом подробнее смотрите полной записи брифинга.
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мультимедиа, видео, политика, россия, мария захарова, видео
мультимедиа, видео, политика, россия, мария захарова, видео
Захарова об обстрелах ЗАЭС, цензуре в Германии и колониальной сущности ЕС - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела очередной брифинг по текущим вопросам внешней политики для журналистов.
Зачем Киев обслеливает ЗАЭС и чего ждать от миссии МАГАТЭ? Как Европа возвращается к колониализму и зачем ЕС новые участники? Как прошла обзорная конференция ДНЯО и почему она не закончилась подписанием итогового заявления?
Об этом этом подробнее смотрите полной записи брифинга.