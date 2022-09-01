https://sputnik-georgia.ru/20220901/zakharova-ob-obstrelakh-zaes-tsenzure-v-germanii-i-kolonialnoy-suschnosti-es---video-269966639.html

Захарова об обстрелах ЗАЭС, цензуре в Германии и колониальной сущности ЕС - видео

Захарова об обстрелах ЗАЭС, цензуре в Германии и колониальной сущности ЕС - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T09:36+0400

2022-09-01T09:36+0400

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела очередной брифинг по текущим вопросам внешней политики для журналистов. Зачем Киев обслеливает ЗАЭС и чего ждать от миссии МАГАТЭ? Как Европа возвращается к колониализму и зачем ЕС новые участники? Как прошла обзорная конференция ДНЯО и почему она не закончилась подписанием итогового заявления? Об этом этом подробнее смотрите полной записи брифинга.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, политика, россия, мария захарова, видео