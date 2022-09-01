https://sputnik-georgia.ru/20220901/zakon-o-taynoy-slezhke-v-gruzii--posol-ssha-podderzhala-venetsianskuyu-komissiyu-269970453.html

Закон о тайной слежке в Грузии – посол США поддержала Венецианскую комиссию

Закон о тайной слежке в Грузии – посол США поддержала Венецианскую комиссию

А в правящей партии Грузии не согласны с оценкой американского дипломата 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T12:48+0400

2022-09-01T12:48+0400

2022-09-01T12:48+0400

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саломе зурабишвили

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венецианская комиссия

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мнение Венецианской комиссии относительно принятого закона о тайной слежке, который предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев, является сильным и однозначным, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.Венецианская комиссия в августе опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект о тайных слежках в Грузии был составлен поспешно и требует более подробного обоснования. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.Мнение Венецианской комиссии является оценкой экспертов международного права и не является критикой в адрес Грузии, отметила дипломат. В связи с тем, насколько утвержденные парламентом в июне поправки, обеспечивают эффективную защиту права на частную жизнь человека, отметила посол."Это очень сильное и ясное мнение относительно важного принципа – о праве на частную жизнь... Мнение Венецианской комиссии и подобные примеры являются возможностью, чтобы помочь Грузии усовершенствовать законодательство, чтобы обеспечить правовую защиту для предотвращения нарушения прав человека", – заявила Дегнан.Реакция властейС позицией американского дипломата не согласны в правящей партии. По словам депутата от большинства Георгия Цагареишвили, вето президента, наложенное на законопроект, все же будет преодолено.Оценка Венецианской комиссииВенецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта, венецианская комиссия