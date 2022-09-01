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Закон о тайной слежке в Грузии – посол США поддержала Венецианскую комиссию
Закон о тайной слежке в Грузии – посол США поддержала Венецианскую комиссию
А в правящей партии Грузии не согласны с оценкой американского дипломата 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T12:48+0400
2022-09-01T12:48+0400
2022-09-01T12:48+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мнение Венецианской комиссии относительно принятого закона о тайной слежке, который предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев, является сильным и однозначным, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.Венецианская комиссия в августе опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект о тайных слежках в Грузии был составлен поспешно и требует более подробного обоснования. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.Мнение Венецианской комиссии является оценкой экспертов международного права и не является критикой в адрес Грузии, отметила дипломат. В связи с тем, насколько утвержденные парламентом в июне поправки, обеспечивают эффективную защиту права на частную жизнь человека, отметила посол."Это очень сильное и ясное мнение относительно важного принципа – о праве на частную жизнь... Мнение Венецианской комиссии и подобные примеры являются возможностью, чтобы помочь Грузии усовершенствовать законодательство, чтобы обеспечить правовую защиту для предотвращения нарушения прав человека", – заявила Дегнан.Реакция властейС позицией американского дипломата не согласны в правящей партии. По словам депутата от большинства Георгия Цагареишвили, вето президента, наложенное на законопроект, все же будет преодолено.Оценка Венецианской комиссииВенецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.
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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта, венецианская комиссия
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта, венецианская комиссия
Закон о тайной слежке в Грузии – посол США поддержала Венецианскую комиссию
А в правящей партии Грузии не согласны с оценкой американского дипломата
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мнение Венецианской комиссии относительно принятого закона о тайной слежке, который предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев, является сильным и однозначным, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Венецианская комиссия в августе опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект о тайных слежках в Грузии был составлен поспешно и требует более подробного обоснования. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.
"Когда у нас есть подобные консультационные процессы, огромное значение имеет участие (всех сторон – ред.). Думаю, что последнее мнение Венецианской комиссии относительно закона о прослушивании было возможностью, потому что мнение в связи с тем, что важен более инклюзивный подход, сильное и однозначное," – сказала Дегнан журналистам.
Мнение Венецианской комиссии является оценкой экспертов международного права и не является критикой в адрес Грузии, отметила дипломат. В связи с тем, насколько утвержденные парламентом в июне поправки, обеспечивают эффективную защиту права на частную жизнь человека, отметила посол.
"Это очень сильное и ясное мнение относительно важного принципа – о праве на частную жизнь... Мнение Венецианской комиссии и подобные примеры являются возможностью, чтобы помочь Грузии усовершенствовать законодательство, чтобы обеспечить правовую защиту для предотвращения нарушения прав человека", – заявила Дегнан.
Реакция властей
С позицией американского дипломата не согласны в правящей партии. По словам депутата от большинства Георгия Цагареишвили, вето президента, наложенное на законопроект, все же будет преодолено.
"Я соглашусь с госпожой послом. Это действительно были мнения, уточню – немного политического характера, чего мы, честно говоря, не ожидали. Мы ждали, что замечания будут правового характера. Но, к сожалению, подобных замечаний мы не увидели. И так как мы не увидели подобные замечания, процесс продолжится, и вето будет преодолено", – заявил Цагареишвили.
Оценка Венецианской комиссии
Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.
Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.
Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.
Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.