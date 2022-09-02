https://sputnik-georgia.ru/20220902/elektrosnabzhenie-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-2-sentyabrya-269970961.html
Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 2 сентября
Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 2 сентября
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T10:01+0400
2022-09-02T10:01+0400
2022-09-02T10:13+0400
грузия
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теласи
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 2 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Самгори с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей II микрорайона Верхнего плато массива Варкетили, поселка Африка, ул. Триалетской, Чичинадзе, ГуматГЭС, Гурджиева, Цурцумия, Алексидзе, Одишелидзе, Гугушвили, Турашаули и Квилитая.С 10:00 до 15:00 часов - Гардабанского шоссе (частично), Кахетинского шоссе (частично), поселка Квемо Мелитонета, ул. Киндзмараули, Саперави, Тавквери, Чхавери и Ркацители.В Исани света с 11:00 до 18:00 часов не будет у населения пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Цинандальской, Гонашвили, Иори, Шавишвили, Месхишвили и Пагава.В Сабуртало - с 11:00 до 15:00 часов на территории, прилегающей к озеру Лиси и ул. Бериташвили. С 13:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Львовской, Ониашвили, Ташкентской, Канделаки, Будапештской и Нуцубидзе.В Надзаладеви с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей I квартала III микрорайона поселка ТЭВЗ, IV микрорайона поселка ТЭВЗ, I квартала III микрорайона поселка Згвисубани и ул. Ромелашвили.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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грузия, новости, общество, теласи, тбилиси, компания "теласи", электроэнергия
грузия, новости, общество, теласи, тбилиси, компания "теласи", электроэнергия
Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 2 сентября
10:01 02.09.2022 (обновлено: 10:13 02.09.2022)
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 2 сентября, сообщили в компании "Теласи".
В частности, в районе Самгори с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей II микрорайона Верхнего плато массива Варкетили, поселка Африка, ул. Триалетской, Чичинадзе, ГуматГЭС, Гурджиева, Цурцумия, Алексидзе, Одишелидзе, Гугушвили, Турашаули и Квилитая.
С 10:00 до 15:00 часов - Гардабанского шоссе (частично), Кахетинского шоссе (частично), поселка Квемо Мелитонета, ул. Киндзмараули, Саперави, Тавквери, Чхавери и Ркацители.
В Исани света с 11:00 до 18:00 часов не будет у населения пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Цинандальской, Гонашвили, Иори, Шавишвили, Месхишвили и Пагава.
В Сабуртало - с 11:00 до 15:00 часов на территории, прилегающей к озеру Лиси и ул. Бериташвили. С 13:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Львовской, Ониашвили, Ташкентской, Канделаки, Будапештской и Нуцубидзе.
В Надзаладеви с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей I квартала III микрорайона поселка ТЭВЗ, IV микрорайона поселка ТЭВЗ, I квартала III микрорайона поселка Згвисубани и ул. Ромелашвили.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.