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"Газпром" остановил подачу газа по "Северному потоку" на неопределенное время
"Газпром" остановил подачу газа по "Северному потоку" на неопределенное время
Российская сторона направила письмо президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T21:52+0400
2022-09-02T22:26+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Газопровод "Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок. Об этом сообщила российская компания "Газпром".Поставка газа в Европу по газопроводу была прекращена 31 августа в связи с началом плановых работ на агрегате. Предполагалось, что "СП-1" заработает 2 сентября.Как сообщили в компании, во время проведения работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА №24) КС "Портовая" специалисты "Газпрома" выявили утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.Российская сторона направила письмо президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху, в нем "Газпром" требует устранить неисправность.
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в мире, новости, газпром, политика, газопровод, европа, россия, газ
в мире, новости, газпром, политика, газопровод, европа, россия, газ

"Газпром" остановил подачу газа по "Северному потоку" на неопределенное время

21:52 02.09.2022 (обновлено: 22:26 02.09.2022)
© photo: Sputnik / Alexander GalperinВывеска на офисе ПАО "Газпром"
Вывеска на офисе ПАО Газпром - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
© photo: Sputnik / Alexander Galperin
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Российская сторона направила письмо президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Газопровод "Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок. Об этом сообщила российская компания "Газпром".
Поставка газа в Европу по газопроводу была прекращена 31 августа в связи с началом плановых работ на агрегате. Предполагалось, что "СП-1" заработает 2 сентября.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Москва подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
Как сообщили в компании, во время проведения работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА №24) КС "Портовая" специалисты "Газпрома" выявили утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.
Российская сторона направила письмо президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху, в нем "Газпром" требует устранить неисправность.
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