https://sputnik-georgia.ru/20220902/gazprom-ostanovil-podachu-gaza-po-severnomu-potoku-na-neopredelennoe-vremya-270040835.html

"Газпром" остановил подачу газа по "Северному потоку" на неопределенное время

"Газпром" остановил подачу газа по "Северному потоку" на неопределенное время

Российская сторона направила письмо президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T21:52+0400

2022-09-02T21:52+0400

2022-09-02T22:26+0400

в мире

новости

газпром

политика

газопровод

европа

россия

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1e/269023534_0:349:2972:2021_1920x0_80_0_0_94ab08feeaeb2104b5ab4c6d39b0467c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Газопровод "Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок. Об этом сообщила российская компания "Газпром".Поставка газа в Европу по газопроводу была прекращена 31 августа в связи с началом плановых работ на агрегате. Предполагалось, что "СП-1" заработает 2 сентября.Как сообщили в компании, во время проведения работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА №24) КС "Портовая" специалисты "Газпрома" выявили утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.Российская сторона направила письмо президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху, в нем "Газпром" требует устранить неисправность.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, газпром, политика, газопровод, европа, россия, газ