https://sputnik-georgia.ru/20220902/gostinichnyy-sektor-gruzii-v-tsifrakh-270037951.html

Гостиничный сектор Грузии в цифрах

Гостиничный сектор Грузии в цифрах

Национальная служба статистики опубликовала информацию о деятельности гостиничного сектора в Грузии за 2021 год 02.09.2022, Sputnik Грузия

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Согласно данным "Сакстата", в 2021 году в Грузии функционировали 1776 гостиниц и учреждений гостиничного типа, что на 68,5% больше по сравнению с 2020 годом. Большинство гостиниц - 99,3% - находятся в частной собственности, а 0,7% принадлежат государству.Общее количество мест в гостиницах - 87,8 тысячи, что на 51,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Общее количество номеров увеличилось на 60,2% и составило 43,1 тысячи.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о гостиничном секторе страны.

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грузия, экономика, туризм, статистика, гостиница, инфографика, инфографика