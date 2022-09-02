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Гостиничный сектор Грузии в цифрах
Гостиничный сектор Грузии в цифрах
Национальная служба статистики опубликовала информацию о деятельности гостиничного сектора в Грузии за 2021 год 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T20:02+0400
2022-09-02T20:02+0400
2022-09-02T20:05+0400
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Согласно данным "Сакстата", в 2021 году в Грузии функционировали 1776 гостиниц и учреждений гостиничного типа, что на 68,5% больше по сравнению с 2020 годом. Большинство гостиниц - 99,3% - находятся в частной собственности, а 0,7% принадлежат государству.Общее количество мест в гостиницах - 87,8 тысячи, что на 51,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Общее количество номеров увеличилось на 60,2% и составило 43,1 тысячи.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о гостиничном секторе страны.
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грузия, экономика, туризм, статистика, гостиница, инфографика, инфографика
грузия, экономика, туризм, статистика, гостиница, инфографика, инфографика
Гостиничный сектор Грузии в цифрах
20:02 02.09.2022 (обновлено: 20:05 02.09.2022)
Национальная служба статистики опубликовала информацию о деятельности гостиничного сектора в Грузии за 2021 год
Согласно данным "Сакстата", в 2021 году в Грузии функционировали 1776 гостиниц и учреждений гостиничного типа, что на 68,5% больше по сравнению с 2020 годом. Большинство гостиниц - 99,3% - находятся в частной собственности, а 0,7% принадлежат государству.
Общее количество мест в гостиницах - 87,8 тысячи, что на 51,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Общее количество номеров увеличилось на 60,2% и составило 43,1 тысячи.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о гостиничном секторе страны.