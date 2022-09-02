https://sputnik-georgia.ru/20220902/gruzinskie-spasateli-nashli-propavshego-vo-mtskheta-rebenka-270028047.html

Грузинские спасатели нашли пропавшего во Мцхета ребенка

Грузинские спасатели нашли пропавшего во Мцхета ребенка

В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T16:21+0400

2022-09-02T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями нашли пропавшего в селе Мисакциели (район Мцхета) четырехлетнего мальчика, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации службы ЧС, информация о пропаже мальчика поступила от членов семьи. Они заявили, что не могут найти ребенка, который вышел из дома примерно час назад.Спасатели немедленно отправились на помощь и в кратчайшее время нашли мальчика примерно в 1,5 километра вдали от дома, близ оросительного канала, и вернули мальчика семье.Ребенок чувствует себя хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

мцхета

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