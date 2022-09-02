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Грузинские спасатели нашли пропавшего во Мцхета ребенка
Грузинские спасатели нашли пропавшего во Мцхета ребенка
В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T16:21+0400
2022-09-02T16:21+0400
2022-09-02T16:21+0400
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мцхета
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями нашли пропавшего в селе Мисакциели (район Мцхета) четырехлетнего мальчика, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации службы ЧС, информация о пропаже мальчика поступила от членов семьи. Они заявили, что не могут найти ребенка, который вышел из дома примерно час назад.Спасатели немедленно отправились на помощь и в кратчайшее время нашли мальчика примерно в 1,5 километра вдали от дома, близ оросительного канала, и вернули мальчика семье.Ребенок чувствует себя хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, мцхета
новости, грузия, происшествия, мцхета
Грузинские спасатели нашли пропавшего во Мцхета ребенка
В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями нашли пропавшего в селе Мисакциели (район Мцхета) четырехлетнего мальчика, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации службы ЧС, информация о пропаже мальчика поступила от членов семьи. Они заявили, что не могут найти ребенка, который вышел из дома примерно час назад.
Спасатели немедленно отправились на помощь и в кратчайшее время нашли мальчика примерно в 1,5 километра вдали от дома, близ оросительного канала, и вернули мальчика семье.
Ребенок чувствует себя хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.