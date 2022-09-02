https://sputnik-georgia.ru/20220902/gruziya-budet-vpervye-predstavlena-na-knizhnoy-yarmarke-v-afinakh-269902306.html
Грузия будет впервые представлена на книжной ярмарке в Афинах
Грузия будет впервые представлена на книжной ярмарке в Афинах
Греческие читатели, наконец, познакомятся с новинками грузинской литературы и встретятся с молодыми писателями из Тбилиси 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T08:01+0400
2022-09-02T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузия впервые представит свой национальный стенд на международной книжной ярмарке в Афинах со 2 по 18 сентября, говорится в сообщении Дома писателей.Также запланированы различные образовательные мероприятия и презентации книг при поддержке Дома писателей Греции.В рамках литературной программы двое грузинских лауреатов Европейской литературной премии - Бека Адамашвили и Ива Пезуашвили - представят читателям свои книги как на ярмарке, так и в различных литературных пространствах Афин.Помимо этого, с 5 по 9 сентября в рамках книжной ярмарки в посольстве Грузии в Греции запланирован семинар для переводчиков - по переводу с грузинского на греческий язык.В литературно-переводческом семинаре примут участие шесть переводчиков. Среди них Екатерина Джанашия, Ани Удзилаури, Мари Салагая, Верико Мгеладзе, Зураб Вачеишвили и Тамар Алавердашвили.Возможность участия Грузии с литературной программой на международной книжной ярмарке в Афинах осуществляется при поддержке Литературной премии Европейского Союза (EUPL) и издательства "Интеллект", а также при организации Дома писателей и посольства Грузии в Греции.
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грузия, новости, культура, афины, греция, грузинская литература
грузия, новости, культура, афины, греция, грузинская литература
Грузия будет впервые представлена на книжной ярмарке в Афинах
Греческие читатели, наконец, познакомятся с новинками грузинской литературы и встретятся с молодыми писателями из Тбилиси
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузия впервые представит свой национальный стенд на международной книжной ярмарке в Афинах со 2 по 18 сентября, говорится в сообщении Дома писателей.
На стенде будут представлены последние грузинские издания и переводы грузинской литературы на иностранные языки, а также литературные каталоги и различные информационные брошюры о Грузии.
Также запланированы различные образовательные мероприятия и презентации книг при поддержке Дома писателей Греции.
В рамках литературной программы двое грузинских лауреатов Европейской литературной премии - Бека Адамашвили и Ива Пезуашвили - представят читателям свои книги как на ярмарке, так и в различных литературных пространствах Афин.
Помимо этого, с 5 по 9 сентября в рамках книжной ярмарки в посольстве Грузии в Греции запланирован семинар для переводчиков - по переводу с грузинского на греческий язык.
В литературно-переводческом семинаре примут участие шесть переводчиков. Среди них Екатерина Джанашия, Ани Удзилаури, Мари Салагая, Верико Мгеладзе, Зураб Вачеишвили и Тамар Алавердашвили.
Возможность участия Грузии с литературной программой на международной книжной ярмарке в Афинах осуществляется при поддержке Литературной премии Европейского Союза (EUPL) и издательства "Интеллект", а также при организации Дома писателей и посольства Грузии в Греции.