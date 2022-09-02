https://sputnik-georgia.ru/20220902/kakogo-chisla-prazdnuyut-rosh-a-shana-ili-evreyskiy-novyy-god-v-2022-270029896.html

Какого числа празднуют Рош а-Шана или еврейский Новый год в 2022?

Какого числа празднуют Рош а-Шана или еврейский Новый год в 2022?

Еврейский Новый год или Рош а-Шана, по иудейскому календарю празднуют в первый день месяца Тишрей

2022-09-02T17:25+0400

2022-09-02T17:25+0400

2022-09-02T17:25+0400

справки

религия

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Какого числа празднуют Рош а-Шана или еврейский Новый год в 2022-м по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия.Какого числа празднуют?Рош а-Шана или еврейский Новый год, время раскаяния и духовного возрождения, по светскому календарю обычно выпадает на середину сентября — начало октября.В 2022-м еврейский Новый год наступит 25 сентября с заходом солнца и продлится два дня.Рош а-Шана (Рош ха-Шана, Рош хашана) в переводе с иврита означает "голова года". По иудейскому летоисчислению наступает 5783 год - по григорианскому календарю он соответствует 2022-2023 годам.В Новый год, по еврейской традиции, предопределяются судьбы и события всего следующего года.Еврейский Новый годНазвание Рош а-Шана впервые упоминается в Мишне (устная Тора), где еврейский Новый год называется Йом Труа (напоминание о трубном звуке). Это связано с особой заповедью, приписанной торжеству - издать трубный звук.В праздник, который длился один день, трубили в трубы и совершали жертвоприношения. Праздновать два дня стали позже, из-за трудности точно определить новолуние (Рош Ходэш).С Рош а-Шана связано много важных событий - евреи верят, что с еврейский Новый год символизирует шестой день сотворения мира. В этот день Бог создал Адама - прародителя человечества, который нарушил запрет и был изгнан из Рая. С тех незапамятных времен Бог творит в этот день суд над человечеством и определяет судьбы людей на следующий год.В еврейский Новый год проводятся молитвенные службы, преисполненные покаяния и восхваления, которые должны повлиять на решение Творца.После Нового года наступают десять дней молитв и раскаяния – в этот период можно "изменить" свой приговор, поэтому принято в это время желать друг другу "хорошего приговора".Этот период завершается днем поста - покаяния и отпущения грехов, который называют Йом Кипур.Материал подготовлен на основе открытых источников

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