https://sputnik-georgia.ru/20220902/kaladze-rasskazal-kuda-potratit-dengi-v-sluchae-pobedy-nad-oppozitsionnym-telekanalom-270025836.html

Каладзе рассказал, куда потратит деньги в случае победы над оппозиционным телеканалом

Каладзе рассказал, куда потратит деньги в случае победы над оппозиционным телеканалом

Журналистка заявила, что Каладзе получил 60 миллионов только с одного тендера 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T15:06+0400

2022-09-02T15:06+0400

2022-09-02T15:23+0400

грузия

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каха каладзе

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, в случае судебной победы над оппозиционным телеканалом "ТВ Пирвели" и журналисткой Майей Мамулашвили, планирует направить сумму моральной компенсации нуждающимся семьям.Каладзе требует от телеканала "ТВ Пирвели" и журналистки Майи Мамулашвили опровержения публично распространяемой дезинформации и выплаты 100 тысяч лари (около 34,5 тысячи долларов) в качестве компенсации за моральный ущерб.Дело касается заявления Майи Мамулашвили в эфире телеканала "Пирвели" от 5 июня 2022 года о том, что якобы "Каха Каладзе получил 60 миллионов только с одного тендера". По словам ведущей, это официальная информация. Каладзе обратился в Тбилисский городской суд с иском об опровержении клеветы и возмещении морального ущерба 20 июня.

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грузия, новости, политика, каха каладзе, тбилисский городской суд