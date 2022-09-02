https://sputnik-georgia.ru/20220902/kaladze-rasskazal-kuda-potratit-dengi-v-sluchae-pobedy-nad-oppozitsionnym-telekanalom-270025836.html
Каладзе рассказал, куда потратит деньги в случае победы над оппозиционным телеканалом
Каладзе рассказал, куда потратит деньги в случае победы над оппозиционным телеканалом
Журналистка заявила, что Каладзе получил 60 миллионов только с одного тендера 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T15:06+0400
2022-09-02T15:06+0400
2022-09-02T15:23+0400
грузия
новости
политика
каха каладзе
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, в случае судебной победы над оппозиционным телеканалом "ТВ Пирвели" и журналисткой Майей Мамулашвили, планирует направить сумму моральной компенсации нуждающимся семьям.Каладзе требует от телеканала "ТВ Пирвели" и журналистки Майи Мамулашвили опровержения публично распространяемой дезинформации и выплаты 100 тысяч лари (около 34,5 тысячи долларов) в качестве компенсации за моральный ущерб.Дело касается заявления Майи Мамулашвили в эфире телеканала "Пирвели" от 5 июня 2022 года о том, что якобы "Каха Каладзе получил 60 миллионов только с одного тендера". По словам ведущей, это официальная информация. Каладзе обратился в Тбилисский городской суд с иском об опровержении клеветы и возмещении морального ущерба 20 июня.
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грузия, новости, политика, каха каладзе, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, каха каладзе, тбилисский городской суд
Каладзе рассказал, куда потратит деньги в случае победы над оппозиционным телеканалом
15:06 02.09.2022 (обновлено: 15:23 02.09.2022)
Журналистка заявила, что Каладзе получил 60 миллионов только с одного тендера
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, в случае судебной победы над оппозиционным телеканалом "ТВ Пирвели" и журналисткой Майей Мамулашвили, планирует направить сумму моральной компенсации нуждающимся семьям.
Каладзе требует от телеканала "ТВ Пирвели" и журналистки Майи Мамулашвили опровержения публично распространяемой дезинформации и выплаты 100 тысяч лари (около 34,5 тысячи долларов) в качестве компенсации за моральный ущерб.
"Я терплю много грязи, много клеветы, оскорблений. Соответственно, все должно быть решено через суд. Конкретному журналисту придется предъявить доказательства в связи с тем, что было сказано в эфире… Что касается денег, если мы их получим, они пойдут к семьям, людям, которые сегодня больше всех нуждаются", - заявил Каладзе журналистам.
Дело касается заявления Майи Мамулашвили в эфире телеканала "Пирвели" от 5 июня 2022 года о том, что якобы "Каха Каладзе получил 60 миллионов только с одного тендера". По словам ведущей, это официальная информация.
Каладзе обратился в Тбилисский городской суд с иском об опровержении клеветы и возмещении морального ущерба 20 июня.