https://sputnik-georgia.ru/20220902/khuzhe-globalnogo-potepleniya-chto-ne-tak-s-demografiey-zemli-270026142.html

"Хуже глобального потепления": что не так с демографией Земли

"Хуже глобального потепления": что не так с демографией Земли

Население планеты вот-вот перевалит за восемь миллиардов. Но пока одни беспокоятся об истощении ресурсов, других, наоборот, тревожит слишком низкая рождаемость 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T15:27+0400

2022-09-02T15:27+0400

2022-09-02T15:27+0400

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Как изменится глобальная демография и от чего это зависит, читайте в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова.Неизбежная закономерностьЛетом 2022-го ООН выпустила прогноз, согласно которому население Земли в этом году достигнет восьми миллиардов. Даже назвали конкретную дату: 15 ноября.Шесть миллиардов миновали в 1999-м, семь — в 2011-м. Во многом из-за такого стремительного роста сформировалось мнение, что ресурсов на планете скоро не хватит на всех. На этом фоне возникают конспирологические теории, согласно которым пандемию (а также массовую вакцинацию) и вооруженные конфликты устраивает "мировое правительство" для глобальной депопуляции.Согласно отчету ООН, больше половины прогнозируемого прироста к середине века будет сосредоточено в Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Нигерии, Индии, Пакистане, Танзании и на Филиппинах. К 2023 году Индия превзойдет Китай в качестве самой густонаселенной страны на планете. Ожидается, что население государств Африки к югу от Сахары продолжит расти до 2100-го и их вклад составит более половины прогнозируемого прироста населения мира к 2050-му.Но даже в странах Африки южнее Сахары и в мусульманских государствах, где семьи традиционно многодетные, рост замедляется — это классический демографический переход, когда рождаемость падает вслед за снижением смертности."Такова неизбежная закономерность, — говорит Ракша. — Подавляющее большинство развивающихся стран либо в процессе перехода, либо уже совершили его. Количество жителей Земли пока еще растет по инерции. В ближайшие десять-пятнадцать лет рождаемость опустится до уровня простого воспроизводства населения".ООН прогнозирует, что пик примерно в 10,4 миллиарда человек будет достигнут в 2080-х и останется на этом уровне до 2100 года.Плохой пример американцевНаселение Земли не только растет, но и богатеет. А значит, потребляет все больше ресурсов. Если бы все страны мира тратили их столь же расточительно, как крупнейшая экономика мира — США, планета не выдержала бы, считает Ракша.По мнению эксперта, если прогресс в технологиях будет идти быстрее роста благосостояния населения, то планета выдержит гораздо больше людей, чем сейчас.Главное — обеспечить доступ всех жителей Земли к ресурсам и технологиям, позволяющим их получать. "Это уже область политики и экономики. То есть опасность для планеты создает не демография".Хуже глобального потепленияМиллиардер Илон Маск недавно заявил, что "коллапс населения из-за низкого уровня рождаемости представляет собой гораздо больший риск для цивилизации, чем глобальное потепление".Вряд ли это применимо к планете в целом. Однако жители развитых стран действительно рожают очень мало. Но способы исправить это есть. Некоторым богатым государствам удалось повысить рождаемость до уровня, близкого к простому воспроизводству населения (2,1 ребенка на одну женщину).Помогли специальные меры правительства: в стране создали эффективную систему ухода за маленькими детьми, родителям выплачивают достойные пособия и предоставляют налоговые льготы."Примерно те же шаги обеспечили высокую по европейским меркам рождаемость в Дании и других Скандинавских странах, а также в Ирландии, Чехии. Даже Германия, где КСР долгое время был самым низким мире, коэффициент сейчас достиг средних по Евросоюзу значений (1,58) за счет либерализации рынка труда и развития системы детских дошкольных учреждений", — рассказывает Ракша.Эффективной оказалась программа материнского капитала в России, принятая в 2006-м, и исследования это подтверждают. У самого успешного поколения матерей (родившихся во второй половине 80-х) КСР составляет 1,76-1,78. По подсчетам ученых, примерно 0,20 из этого числа обеспечены маткапиталом и другими мерами поддержки.Ясли при коворкингах, или Как помочь зумерам рожатьНаиболее сильный эффект от введения материнского капитала наблюдают в самых демографически и экономически проблемных регионах России — в Средней полосе, Поволжье и на Урале. Но выплаты, даже столь существенные, плохо стимулируют рост рождаемости в богатых регионах — столице и других крупных городах. Как отмечают демографы, молодым матерям, помимо финансовой поддержки, нужны возможности для профессиональной и творческой самореализации.Он подчеркивает, что, помимо социального равенства, важно и гендерное. Например, чтобы отцы были в равной мере вовлечены в воспитание.В целом рождаемости первого и второго ребенка в развитых странах способствует низкий уровень социального неравенства."Этим не могут похвастаться, например, Россия (КСР 1,5) и США (1,66), — говорит демограф. — А рождаемость третьего ребенка высока там, где ее специально стимулируют, либо там, где есть большой процент религиозных или этнических меньшинств. В США это латиноамериканцы, мормоны, в Израиле — ортодоксальные евреи, в России — вайнахи".Однако ни одно из богатых государств мира не может обеспечить рост населения без миграции — за исключением Израиля, где КСР больше трех и никогда не опускался ниже 2,7. В стране очень много религиозных жителей, и за годы независимости их число выросло в разы. Они задают тон в обществе, за ними тянутся остальные. По мнению эксперта, Россия вряд ли сможет перенять израильский опыт — нам в этом смысле лучше ориентироваться на Францию и Скандинавию.

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