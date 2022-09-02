https://sputnik-georgia.ru/20220902/kogda-otkroetsya-prospekt-melikishvili-v-tsentre-tbilisi-270029020.html
Когда откроется проспект Меликишвили в центре Тбилиси?
Когда откроется проспект Меликишвили в центре Тбилиси?
В рамках проекта полностью меняются подземные коммуникационные сети 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T16:42+0400
2022-09-02T16:42+0400
2022-09-02T17:06+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0b/268419580_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a79e66da87ddb57e0ad431d65dc3a61.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе надеется, что проспект Меликишвили в центре столицы удастся открыть для передвижения автотранспорта к 19 сентября.Проспект Меликишвили перекрыт с 17 июня в связи с началом масштабного проекта по обновлению проспекта. Как отметил Каладзе, на данном этапе работы по замене подземных коммуникаций фактически завершены."На следующем этапе начнутся работы на той части дороги, где на данный момент есть автомобильное движение. Все работы ведутся по графику. Проект довольно масштабный… Уверен, что когда мы полностью завершим работы, получится очень эффективно", - заявил Каладзе.В рамках проекта полностью меняются подземные коммуникационные сети. Линии электропередачи будут установлены под землей.Планируется также установка подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.Проект восстановления проспекта финансируется из городского бюджета на сумму 6,4 млн лари (около 2,2 млн долларов).Аналогичный масштабный проект мэрия осуществила в 2019 году на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, к которому и примыкает проспект Меликишвили. На это ушло чуть больше года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0b/268419580_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_76af5ba113f87e04263a8b17f78830c6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
Когда откроется проспект Меликишвили в центре Тбилиси?
16:42 02.09.2022 (обновлено: 17:06 02.09.2022)
В рамках проекта полностью меняются подземные коммуникационные сети
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе надеется, что проспект Меликишвили в центре столицы удастся открыть для передвижения автотранспорта к 19 сентября.
Проспект Меликишвили перекрыт с 17 июня в связи с началом масштабного проекта по обновлению проспекта. Как отметил Каладзе, на данном этапе работы по замене подземных коммуникаций фактически завершены.
"На следующем этапе начнутся работы на той части дороги, где на данный момент есть автомобильное движение. Все работы ведутся по графику. Проект довольно масштабный… Уверен, что когда мы полностью завершим работы, получится очень эффективно", - заявил
Каладзе.
В рамках проекта полностью меняются подземные коммуникационные сети. Линии электропередачи будут установлены под землей.
Планируется также установка подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.
Проект восстановления проспекта финансируется из городского бюджета на сумму 6,4 млн лари (около 2,2 млн долларов).
Аналогичный масштабный проект мэрия осуществила в 2019 году на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, к которому и примыкает проспект Меликишвили. На это ушло чуть больше года.