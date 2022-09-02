https://sputnik-georgia.ru/20220902/kritika-v-adres-ssha-smyagchaetsya-kak-v-gruzii-otreagirovali-na-zayavlenie-premera-270026422.html
Критика в адрес США смягчается? Как в Грузии отреагировали на заявление премьера
Критика в адрес США смягчается? Как в Грузии отреагировали на заявление премьера
Недоразумения должны быть оставлены в прошлом, считают в правящей партии Грузии 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T15:48+0400
2022-09-02T15:48+0400
2022-09-02T15:48+0400
политика
грузия
новости
келли дегнан
ираклий гарибашвили
созар субари
сша
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/12/250931984_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_25a1354ad9cdf5f31a6d995c97dd3138.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила смягчить риторику в адрес своего стратегического партнера, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иосениали.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне прокомментировал критические письма своих бывших соратников в адрес посольства США и посла Келли Дегнан. По словам премьера, дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны. Как отметил Гарибашвили, подобной полемикой Грузия не усилит, а ослабит отношения с США.Антизападная риторика в Грузии не дала никакого результата, и это одна из причин, по которой "Грузинская мечта" решила ее изменить, считает, в свою очередь, депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе."Когда такая страна, как Грузия, которая зависит от внешней помощи, противостоит Соединенным Штатам Америки, мы должны знать, что это враждебное действие", - заявил Манджгаладзе на брифинге.Открытый антизападный и антиамериканский нарратив "четверки" является катастрофой, заявила депутат от оппозиционной партии "Для Грузии" Анна Бучукури."Однако мы все понимаем, что это не их решение. Все исходит от реального руководителя "Грузинской мечты"… Для меня это шоу и фарс немного невероятны – одной рукой делают одно, а второй – противоположное. Это для меня не имеет никакой цены", - заявила Бучукури.Что сказали в "Грузинской мечте"Заявление премьера прокомментировали и в правящей партии. По словам депутата от большинства Михаила Сарджвеладзе, сотрудничество между Грузией и США имеет огромное значение.В свою очередь, депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа считает, что недоразумения должны быть оставлены в прошлом."Мы максимально должны постараться, чтобы эти недоразумения остались в прошлом, и мы должны усилить сотрудничество с США и с нашими западными партнерами, чтобы Грузия смогла спокойно выйти из напряженной ситуации в регионе", - заявил Заркуа в эфире телеканала "Рустави 2".Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта", основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/12/250931984_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a0d7ae4968a8d2141282e106d3e633db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, келли дегнан, ираклий гарибашвили, созар субари, сша, грузинская мечта
политика, грузия, новости, келли дегнан, ираклий гарибашвили, созар субари, сша, грузинская мечта
Критика в адрес США смягчается? Как в Грузии отреагировали на заявление премьера
Недоразумения должны быть оставлены в прошлом, считают в правящей партии Грузии
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила смягчить риторику в адрес своего стратегического партнера, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иосениали.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне прокомментировал критические письма своих бывших соратников в адрес посольства США и посла Келли Дегнан. По словам премьера, дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны. Как отметил Гарибашвили, подобной полемикой Грузия не усилит, а ослабит отношения с США.
"Насколько я понял после вчерашнего выступления премьер-министра, эта четверка исчерпала себя… Я изначально негативно оценивал их выступления, и будет хорошо, если это закончится и больше уважения будет проявлено к стратегическому партнеру. В целом, я ожидаю общего смягчения риторики, и вчерашнее заявление премьера означало это", - заявил Иоселиани.
Антизападная риторика в Грузии не дала никакого результата, и это одна из причин, по которой "Грузинская мечта" решила ее изменить, считает, в свою очередь, депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.
"Когда такая страна, как Грузия, которая зависит от внешней помощи, противостоит Соединенным Штатам Америки, мы должны знать, что это враждебное действие", - заявил Манджгаладзе на брифинге.
Открытый антизападный и антиамериканский нарратив "четверки" является катастрофой, заявила депутат от оппозиционной партии "Для Грузии" Анна Бучукури.
"Однако мы все понимаем, что это не их решение. Все исходит от реального руководителя "Грузинской мечты"… Для меня это шоу и фарс немного невероятны – одной рукой делают одно, а второй – противоположное. Это для меня не имеет никакой цены", - заявила Бучукури.
Что сказали в "Грузинской мечте"
Заявление премьера прокомментировали и в правящей партии. По словам депутата от большинства Михаила Сарджвеладзе, сотрудничество между Грузией и США имеет огромное значение.
"Я глубоко убежден, что будущее развитие Грузии связано с глубоким сотрудничеством с США. Иначе немыслима, например, борьба с рисками безопасности и многое другое. Исходя из этого, думаю, что подтверждение этого настроя со стороны премьера является критически важным. Я разделяю его позицию", - заявил Сарджвеладзе на брифинге.
В свою очередь, депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа считает, что недоразумения должны быть оставлены в прошлом.
"Мы максимально должны постараться, чтобы эти недоразумения остались в прошлом, и мы должны усилить сотрудничество с США и с нашими западными партнерами, чтобы Грузия смогла спокойно выйти из напряженной ситуации в регионе", - заявил Заркуа в эфире телеканала "Рустави 2
".
Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта", основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".
Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".