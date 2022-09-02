https://sputnik-georgia.ru/20220902/kritika-v-adres-ssha-smyagchaetsya-kak-v-gruzii-otreagirovali-na-zayavlenie-premera-270026422.html

Критика в адрес США смягчается? Как в Грузии отреагировали на заявление премьера

Критика в адрес США смягчается? Как в Грузии отреагировали на заявление премьера

Недоразумения должны быть оставлены в прошлом, считают в правящей партии Грузии 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T15:48+0400

2022-09-02T15:48+0400

2022-09-02T15:48+0400

политика

грузия

новости

келли дегнан

ираклий гарибашвили

созар субари

сша

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/12/250931984_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_25a1354ad9cdf5f31a6d995c97dd3138.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила смягчить риторику в адрес своего стратегического партнера, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иосениали.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне прокомментировал критические письма своих бывших соратников в адрес посольства США и посла Келли Дегнан. По словам премьера, дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны. Как отметил Гарибашвили, подобной полемикой Грузия не усилит, а ослабит отношения с США.Антизападная риторика в Грузии не дала никакого результата, и это одна из причин, по которой "Грузинская мечта" решила ее изменить, считает, в свою очередь, депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе."Когда такая страна, как Грузия, которая зависит от внешней помощи, противостоит Соединенным Штатам Америки, мы должны знать, что это враждебное действие", - заявил Манджгаладзе на брифинге.Открытый антизападный и антиамериканский нарратив "четверки" является катастрофой, заявила депутат от оппозиционной партии "Для Грузии" Анна Бучукури."Однако мы все понимаем, что это не их решение. Все исходит от реального руководителя "Грузинской мечты"… Для меня это шоу и фарс немного невероятны – одной рукой делают одно, а второй – противоположное. Это для меня не имеет никакой цены", - заявила Бучукури.Что сказали в "Грузинской мечте"Заявление премьера прокомментировали и в правящей партии. По словам депутата от большинства Михаила Сарджвеладзе, сотрудничество между Грузией и США имеет огромное значение.В свою очередь, депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа считает, что недоразумения должны быть оставлены в прошлом."Мы максимально должны постараться, чтобы эти недоразумения остались в прошлом, и мы должны усилить сотрудничество с США и с нашими западными партнерами, чтобы Грузия смогла спокойно выйти из напряженной ситуации в регионе", - заявил Заркуа в эфире телеканала "Рустави 2".Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта", основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, келли дегнан, ираклий гарибашвили, созар субари, сша, грузинская мечта