https://sputnik-georgia.ru/20220902/kurort-likani-na-yugo-vostoke-gruzii-okhvachen-ognem-269998814.html

Курорт Ликани на юго-востоке Грузии охвачен огнем

Курорт Ликани на юго-востоке Грузии охвачен огнем

Пожар на территории национального парка Боржоми-Харагаули возник в четверг 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T11:21+0400

2022-09-02T11:21+0400

2022-09-02T11:21+0400

боржоми-харагаульский нацональный парк

боржоми

боржоми-харагаульсий лес

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лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. С утра продолжается процесс тушения пожара, вспыхнувшего в лесном массиве национального парка Боржоми-Харагаули, близ курортного поселка Ликани, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.Пожар на территории национального парка Боржоми-Харагаули возник в четверг, 1 сентября.По информации ЧС, утром в пятницу возобновили работу три вертолета пограничной полиции.В локализации и ликвидации очагов возгорания участвуют сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства.О причинах пожара и площади распространения на данном этапе информация от Службы ЧС не поступала.

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боржоми-харагаульский нацональный парк, боржоми, боржоми-харагаульсий лес, грузия, новости, происшествия, пожар, лесной пожар