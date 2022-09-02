https://sputnik-georgia.ru/20220902/mirzayan-na-zapade-mechtayut-chtoby-rossiyane-vyshli-na-protesty-269997635.html
Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты
Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты
Страны ЕС приостановили для граждан России режим упрощенного получения виз 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T14:03+0400
2022-09-02T14:03+0400
2022-09-02T14:03+0400
россия
мультимедиа
видео
евросоюз
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Таким образом Евросоюз наказывает российские общество за поддержку спецоперации, заявил в интервью "Sputnik на русском" доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. По его мнению, лидеры европейских государств также хотят минимизировать контакт европейцев с россиянам, потому что боятся, что их население узнает правду. Что ЕС будет делать с уже выданными визами? Какая судьба ждет "испугавшихся патриотов", которые бежали из страны? Как должна работать мягкая сила России? Обо всем этом, а также о том, как ЕС пытается насаждать собственную картину мира и как Россия должна этому противостоять, смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мультимедиа, видео, видео, евросоюз
россия, мультимедиа, видео, видео, евросоюз
Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты
Страны ЕС приостановили для граждан России режим упрощенного получения виз
Таким образом Евросоюз наказывает российские общество за поддержку спецоперации, заявил в интервью "Sputnik на русском" доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.
По его мнению, лидеры европейских государств также хотят минимизировать контакт европейцев с россиянам, потому что боятся, что их население узнает правду.
Что ЕС будет делать с уже выданными визами? Какая судьба ждет "испугавшихся патриотов", которые бежали из страны? Как должна работать мягкая сила России?
Обо всем этом, а также о том, как ЕС пытается насаждать собственную картину мира и как Россия должна этому противостоять, смотрите в нашем видео.