https://sputnik-georgia.ru/20220902/mirzayan-na-zapade-mechtayut-chtoby-rossiyane-vyshli-na-protesty-269997635.html

Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты

Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты

Страны ЕС приостановили для граждан России режим упрощенного получения виз 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T14:03+0400

2022-09-02T14:03+0400

2022-09-02T14:03+0400

россия

мультимедиа

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евросоюз

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Таким образом Евросоюз наказывает российские общество за поддержку спецоперации, заявил в интервью "Sputnik на русском" доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. По его мнению, лидеры европейских государств также хотят минимизировать контакт европейцев с россиянам, потому что боятся, что их население узнает правду. Что ЕС будет делать с уже выданными визами? Какая судьба ждет "испугавшихся патриотов", которые бежали из страны? Как должна работать мягкая сила России? Обо всем этом, а также о том, как ЕС пытается насаждать собственную картину мира и как Россия должна этому противостоять, смотрите в нашем видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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россия, мультимедиа, видео, видео, евросоюз