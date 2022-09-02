https://sputnik-georgia.ru/20220902/na-vostoke-gruzii-pytayutsya-potushit-pozhar-v-lesu-270020886.html

На востоке Грузии пытаются потушить пожар в лесу

На востоке Грузии пытаются потушить пожар в лесу

Горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T13:35+0400

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грузия

происшествия

новости

пожар

восточная грузия

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в лесу возле села Шилда Кварельского района на востоке Грузии, продолжается до сих пор, сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.По информации ЧС, горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны.Пожар близ села Шилда возник накануне. Работе пожарных мешает сложный рельеф местности.По прогнозам грузинских синоптиков, с 4 сентября как в восточной, так и западной части страны ожидаются осадки и понижение температуры, которых не было уже несколько недель.

восточная грузия

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грузия, происшествия, новости, пожар, восточная грузия, лесной пожар