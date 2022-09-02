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На востоке Грузии пытаются потушить пожар в лесу
На востоке Грузии пытаются потушить пожар в лесу
Горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T13:35+0400
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грузия
происшествия
новости
пожар
восточная грузия
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в лесу возле села Шилда Кварельского района на востоке Грузии, продолжается до сих пор, сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.По информации ЧС, горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны.Пожар близ села Шилда возник накануне. Работе пожарных мешает сложный рельеф местности.По прогнозам грузинских синоптиков, с 4 сентября как в восточной, так и западной части страны ожидаются осадки и понижение температуры, которых не было уже несколько недель.
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грузия, происшествия, новости, пожар, восточная грузия, лесной пожар
грузия, происшествия, новости, пожар, восточная грузия, лесной пожар

На востоке Грузии пытаются потушить пожар в лесу

13:35 02.09.2022 (обновлено: 13:39 02.09.2022)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВертолет забирает воду в реке для тушения пожара
Вертолет забирает воду в реке для тушения пожара - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в лесу возле села Шилда Кварельского района на востоке Грузии, продолжается до сих пор, сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации ЧС, горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны.
Пожар близ села Шилда возник накануне. Работе пожарных мешает сложный рельеф местности.
По прогнозам грузинских синоптиков, с 4 сентября как в восточной, так и западной части страны ожидаются осадки и понижение температуры, которых не было уже несколько недель.
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