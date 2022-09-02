https://sputnik-georgia.ru/20220902/nachalos-stroitelstvo-uchastka-skorostnoy-avtomagistrali-na-vostoke-gruzii-270042412.html
Началось строительство участка скоростной автомагистрали на востоке Грузии
Началось строительство участка скоростной автомагистрали на востоке Грузии
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью транзитного коридора, соединяющего Грузию и северо-западный регион Азербайджана 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T23:13+0400
2022-09-02T23:13+0400
2022-09-02T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Началось строительство автомагистрали Вазиани-Сагареджо, которая является частью скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Проект включает строительство четырехполосной дороги протяженностью 23,8 километра и 13 мостовых переходов. Стоимость строительных работ составляет 313,4 миллиона лари.На данный момент ведутся монтаж водопроницаемых железобетонных труб и земляные работы, говорится в сообщении.Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка. Будет построена четырехполосная цементобетонная высокоскоростная дорога, оборудованная системой наружного освещения. На данном этапе ведутся строительные работы на всех трех участках.Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию и северо-западный регион Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.
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грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, тбилиси, кахети, азербайджан
грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, тбилиси, кахети, азербайджан
Началось строительство участка скоростной автомагистрали на востоке Грузии
23:13 02.09.2022 (обновлено: 23:16 02.09.2022)
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью транзитного коридора, соединяющего Грузию и северо-западный регион Азербайджана
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Началось строительство автомагистрали Вазиани-Сагареджо, которая является частью скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Проект включает строительство четырехполосной дороги протяженностью 23,8 километра и 13 мостовых переходов. Стоимость строительных работ составляет 313,4 миллиона лари.
На данный момент ведутся монтаж водопроницаемых железобетонных труб и земляные работы, говорится в сообщении
.
Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка. Будет построена четырехполосная цементобетонная высокоскоростная дорога, оборудованная системой наружного освещения. На данном этапе ведутся строительные работы на всех трех участках.
Строительство трассы финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию и северо-западный регион Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.
Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.