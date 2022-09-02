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Погода в Грузии: что прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней
Погода в Грузии: что прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней
В некоторых районах Западной Грузии температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов, предупреждают метеорологи 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T11:00+0400
2022-09-02T11:00+0400
2022-09-02T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Жаркая погода без осадков сохранится на территории Грузии до 3 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Западной Грузии температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов.Уже с 4 сентября погода изменится. В этот день ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, в связи с чем на большей части Западной Грузии и в некоторых районах Восточной ожидаются дожди, местами сильные. Будет дуть сильный западный ветер.Температура воздуха значительно понизится. На море ожидается шторм до трех баллов.
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западная грузия, грузия, погода, новости
западная грузия, грузия, погода, новости
Погода в Грузии: что прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней
11:00 02.09.2022 (обновлено: 11:15 02.09.2022)
В некоторых районах Западной Грузии температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов, предупреждают метеорологи
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Жаркая погода без осадков сохранится на территории Грузии до 3 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Западной Грузии температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов.
Уже с 4 сентября погода изменится. В этот день ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, в связи с чем на большей части Западной Грузии и в некоторых районах Восточной ожидаются дожди, местами сильные. Будет дуть сильный западный ветер.
Температура воздуха значительно понизится. На море ожидается шторм до трех баллов.