https://sputnik-georgia.ru/20220902/pogoda-v-gruzii-chto-prognoziruyut-sinoptiki-v-blizhayshie-neskolko-dney-269998661.html

Погода в Грузии: что прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней

Погода в Грузии: что прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней

В некоторых районах Западной Грузии температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов, предупреждают метеорологи 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T11:00+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Жаркая погода без осадков сохранится на территории Грузии до 3 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Западной Грузии температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов.Уже с 4 сентября погода изменится. В этот день ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, в связи с чем на большей части Западной Грузии и в некоторых районах Восточной ожидаются дожди, местами сильные. Будет дуть сильный западный ветер.Температура воздуха значительно понизится. На море ожидается шторм до трех баллов.

западная грузия

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западная грузия, грузия, погода, новости