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https://sputnik-georgia.ru/20220902/pogoda-v-gruzii-chto-prognoziruyut-sinoptiki-v-blizhayshie-neskolko-dney-269998661.html
Погода в Грузии: что прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней
Погода в Грузии: что прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней
В некоторых районах Западной Грузии температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов, предупреждают метеорологи 02.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Жаркая погода без осадков сохранится на территории Грузии до 3 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Западной Грузии температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов.Уже с 4 сентября погода изменится. В этот день ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, в связи с чем на большей части Западной Грузии и в некоторых районах Восточной ожидаются дожди, местами сильные. Будет дуть сильный западный ветер.Температура воздуха значительно понизится. На море ожидается шторм до трех баллов.
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западная грузия, грузия, погода, новости
западная грузия, грузия, погода, новости

Погода в Грузии: что прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней

11:00 02.09.2022 (обновлено: 11:15 02.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerВиды Тбилиси. Летняя жара
Виды Тбилиси. Летняя жара - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В некоторых районах Западной Грузии температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов, предупреждают метеорологи
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Жаркая погода без осадков сохранится на территории Грузии до 3 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Западной Грузии температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов.
Уже с 4 сентября погода изменится. В этот день ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, в связи с чем на большей части Западной Грузии и в некоторых районах Восточной ожидаются дожди, местами сильные. Будет дуть сильный западный ветер.
Температура воздуха значительно понизится. На море ожидается шторм до трех баллов.
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