https://sputnik-georgia.ru/20220902/politolog-zayavil-chto-nikakikh-ekstsessov-v-gruzinskoy-politike-ne-ozhidaetsya---video-270039925.html

Политолог заявил, что никаких эксцессов в грузинской политике не ожидается - видео

Политолог заявил, что никаких эксцессов в грузинской политике не ожидается - видео

Несмотря на анонсированные оппозицией масштабные акции протеста, политолог Петре Мамрадзе уверен, что масштабных политических процессов этой осенью не будет... 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T21:01+0400

2022-09-02T21:01+0400

2022-09-02T21:01+0400

грузия

политика

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/02/270039625_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f80a6df02fbd56ce97233984f39eb558.jpg

Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС."Даже если кое-кто из этих деструктивных политических сил постарается собрать народ – ничего из этого не выйдет. Только потратят деньги. Это же не протест, когда тратишь деньги, чтобы собрать народ, а он тут же рассосется", - сказал Мамрадзе.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, мультимедиа, видео, видео, видео-новости из грузии