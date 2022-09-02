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Политолог заявил, что никаких эксцессов в грузинской политике не ожидается - видео
Политолог заявил, что никаких эксцессов в грузинской политике не ожидается - видео
Несмотря на анонсированные оппозицией масштабные акции протеста, политолог Петре Мамрадзе уверен, что масштабных политических процессов этой осенью не будет... 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T21:01+0400
2022-09-02T21:01+0400
2022-09-02T21:01+0400
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Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС."Даже если кое-кто из этих деструктивных политических сил постарается собрать народ – ничего из этого не выйдет. Только потратят деньги. Это же не протест, когда тратишь деньги, чтобы собрать народ, а он тут же рассосется", - сказал Мамрадзе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, мультимедиа, видео, видео, видео-новости из грузии
грузия, политика, мультимедиа, видео, видео, видео-новости из грузии
Политолог заявил, что никаких эксцессов в грузинской политике не ожидается - видео
Несмотря на анонсированные оппозицией масштабные акции протеста, политолог Петре Мамрадзе уверен, что масштабных политических процессов этой осенью не будет, об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.
"Даже если кое-кто из этих деструктивных политических сил постарается собрать народ – ничего из этого не выйдет. Только потратят деньги. Это же не протест, когда тратишь деньги, чтобы собрать народ, а он тут же рассосется", - сказал Мамрадзе.