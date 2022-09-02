https://sputnik-georgia.ru/20220902/postradavshie-vo-vremya-vzryva-v-digomi-mat-i-rebenok-ostayutsya-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-270025291.html

Пострадавшие во время взрыва в Дигоми мать и ребенок остаются в крайне тяжелом состоянии

Пострадавшие во время взрыва в Дигоми мать и ребенок остаются в крайне тяжелом состоянии

У пострадавших многочисленные ожоги второй и третьей степени 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T14:45+0400

2022-09-02T14:45+0400

2022-09-02T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Состояние матери и ребенка, пострадавших во время взрыва в жилом доме в Дигомском районе Тбилиси, оценивается медиками как крайне тяжелое, у них многочисленные ожоги второй и третей степени.Взрыв прогремел утром 1 cентября в т. н. поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми. По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек – молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.По словам медиков, у пострадавших термоингаляционные повреждения дыхательных путей.Пострадавший во время взрыва ребенок на данный момент находится в клинике имени Иашвили, его мать продолжает лечение в клинике им. Хечинашвили.В результате взрыва были повреждены несколько квартир и стоящие во дворе автомобили.

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2022

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