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Пострадавшие во время взрыва в Дигоми мать и ребенок остаются в крайне тяжелом состоянии
Пострадавшие во время взрыва в Дигоми мать и ребенок остаются в крайне тяжелом состоянии
У пострадавших многочисленные ожоги второй и третьей степени 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T14:45+0400
2022-09-02T14:45+0400
2022-09-02T15:25+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Состояние матери и ребенка, пострадавших во время взрыва в жилом доме в Дигомском районе Тбилиси, оценивается медиками как крайне тяжелое, у них многочисленные ожоги второй и третей степени.Взрыв прогремел утром 1 cентября в т. н. поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми. По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек – молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.По словам медиков, у пострадавших термоингаляционные повреждения дыхательных путей.Пострадавший во время взрыва ребенок на данный момент находится в клинике имени Иашвили, его мать продолжает лечение в клинике им. Хечинашвили.В результате взрыва были повреждены несколько квартир и стоящие во дворе автомобили.
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грузия, происшествия, новости
Пострадавшие во время взрыва в Дигоми мать и ребенок остаются в крайне тяжелом состоянии
14:45 02.09.2022 (обновлено: 15:25 02.09.2022)
У пострадавших многочисленные ожоги второй и третьей степени
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Состояние матери и ребенка, пострадавших во время взрыва в жилом доме в Дигомском районе Тбилиси, оценивается медиками как крайне тяжелое, у них многочисленные ожоги второй и третей степени.
Взрыв прогремел утром 1 cентября в т. н. поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми. По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек – молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.
"Они продолжают лечение в отделении реанимации. Проводится интенсивная терапия, на фоне которой удается стабилизировать жизненно необходимые функции", - рассказал врач.
По словам медиков, у пострадавших термоингаляционные повреждения дыхательных путей.
Пострадавший во время взрыва ребенок на данный момент находится в клинике имени Иашвили, его мать продолжает лечение в клинике им. Хечинашвили.
В результате взрыва были повреждены несколько квартир и стоящие во дворе автомобили.