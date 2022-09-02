Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220902/postradavshie-vo-vremya-vzryva-v-digomi-mat-i-rebenok-ostayutsya-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-270025291.html
Пострадавшие во время взрыва в Дигоми мать и ребенок остаются в крайне тяжелом состоянии
Пострадавшие во время взрыва в Дигоми мать и ребенок остаются в крайне тяжелом состоянии
У пострадавших многочисленные ожоги второй и третьей степени 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T14:45+0400
2022-09-02T15:25+0400
грузия
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24890/36/248903692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cda2781d59c073db653a3919dce1c91d.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Состояние матери и ребенка, пострадавших во время взрыва в жилом доме в Дигомском районе Тбилиси, оценивается медиками как крайне тяжелое, у них многочисленные ожоги второй и третей степени.Взрыв прогремел утром 1 cентября в т. н. поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми. По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек – молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.По словам медиков, у пострадавших термоингаляционные повреждения дыхательных путей.Пострадавший во время взрыва ребенок на данный момент находится в клинике имени Иашвили, его мать продолжает лечение в клинике им. Хечинашвили.В результате взрыва были повреждены несколько квартир и стоящие во дворе автомобили.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24890/36/248903692_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_801ceb8834e7c1301bb79158e27eca7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости

Пострадавшие во время взрыва в Дигоми мать и ребенок остаются в крайне тяжелом состоянии

14:45 02.09.2022 (обновлено: 15:25 02.09.2022)
© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких в больнице
Аппарат искусственной вентиляции легких в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
У пострадавших многочисленные ожоги второй и третьей степени
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Состояние матери и ребенка, пострадавших во время взрыва в жилом доме в Дигомском районе Тбилиси, оценивается медиками как крайне тяжелое, у них многочисленные ожоги второй и третей степени.
Взрыв прогремел утром 1 cентября в т. н. поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми. По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек – молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.

"Они продолжают лечение в отделении реанимации. Проводится интенсивная терапия, на фоне которой удается стабилизировать жизненно необходимые функции", - рассказал врач.

По словам медиков, у пострадавших термоингаляционные повреждения дыхательных путей.
Пострадавший во время взрыва ребенок на данный момент находится в клинике имени Иашвили, его мать продолжает лечение в клинике им. Хечинашвили.
В результате взрыва были повреждены несколько квартир и стоящие во дворе автомобили.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0