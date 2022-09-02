https://sputnik-georgia.ru/20220902/premer-gruzii-rasskazal-o-prioritetakh-vneshney-politiki-269999807.html

Премьер Грузии рассказал о приоритетах внешней политики

Премьер Грузии рассказал о приоритетах внешней политики

Премьер также прокомментировал критические письма своих бывших соратников в адрес посольства США 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T11:46+0400

2022-09-02T11:46+0400

2022-09-02T11:48+0400

грузия

новости

политика

келли дегнан

созар субари

дмитрий хундадзе

сша

грузинская мечта

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267404370_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_7cc6876092e989433ad3692a73930bba.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузия - сильная, но маленькая страна, поэтому для развития ей необходимо усиление отношений со стратегическими партнерами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.По словам главы грузинского правительства, перед страной стоит много вызовов. Как отметил премьер, Грузии нужны мир, стабильность, благополучие и развитие.Премьер добавил, что США осуществили множество позитивных проектов в Грузии по разным направлениям.Глава грузинского правительства также прокомментировал критические письма своих бывших соратников в адрес посольства США и посла Келли Дегнан."Я выслушал и критику, и полемику наших бывших соратников. В общем я считаю, что дальнейшее расширение этой полемики, углубление и преувеличение не входит в интересы нашей страны... Думаю, что подобной полемикой мы не усилим наши отношения с Америкой, а ослабим", - заявил Гарибашвили.Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта", основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, келли дегнан, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, грузинская мечта, ираклий гарибашвили