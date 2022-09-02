https://sputnik-georgia.ru/20220902/premer-gruzii-rasskazal-o-prioritetakh-vneshney-politiki-269999807.html
Премьер Грузии рассказал о приоритетах внешней политики
Премьер Грузии рассказал о приоритетах внешней политики
Премьер также прокомментировал критические письма своих бывших соратников в адрес посольства США 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T11:46+0400
2022-09-02T11:46+0400
2022-09-02T11:48+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузия - сильная, но маленькая страна, поэтому для развития ей необходимо усиление отношений со стратегическими партнерами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.По словам главы грузинского правительства, перед страной стоит много вызовов. Как отметил премьер, Грузии нужны мир, стабильность, благополучие и развитие.Премьер добавил, что США осуществили множество позитивных проектов в Грузии по разным направлениям.Глава грузинского правительства также прокомментировал критические письма своих бывших соратников в адрес посольства США и посла Келли Дегнан."Я выслушал и критику, и полемику наших бывших соратников. В общем я считаю, что дальнейшее расширение этой полемики, углубление и преувеличение не входит в интересы нашей страны... Думаю, что подобной полемикой мы не усилим наши отношения с Америкой, а ослабим", - заявил Гарибашвили.Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта", основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".
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грузия, новости, политика, келли дегнан, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, грузинская мечта, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии рассказал о приоритетах внешней политики
11:46 02.09.2022 (обновлено: 11:48 02.09.2022)
Премьер также прокомментировал критические письма своих бывших соратников в адрес посольства США
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузия - сильная, но маленькая страна, поэтому для развития ей необходимо усиление отношений со стратегическими партнерами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
По словам главы грузинского правительства, перед страной стоит много вызовов. Как отметил премьер, Грузии нужны мир, стабильность, благополучие и развитие.
"Нам нужно развитие и укрепление отношений. Это мое главное послание… Еще раз хочу подчеркнуть, что нашим главным интересом является усиление наших отношений. Мы должны оберегать в том числе отношения с нашим стратегическим партнером - США", - заявил Гарибашвили.
Премьер добавил, что США осуществили множество позитивных проектов в Грузии по разным направлениям.
Глава грузинского правительства также прокомментировал критические письма своих бывших соратников в адрес посольства США и посла Келли Дегнан.
"Я выслушал и критику, и полемику наших бывших соратников. В общем я считаю, что дальнейшее расширение этой полемики, углубление и преувеличение не входит в интересы нашей страны... Думаю, что подобной полемикой мы не усилим наши отношения с Америкой, а ослабим", - заявил Гарибашвили.
Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта", основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".
Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".