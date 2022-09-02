https://sputnik-georgia.ru/20220902/situatsiya-v-gruzii-stabilnaya---glavnyy-infektsionist-269992553.html

Ситуация в Грузии стабильная - главный инфекционист

Ситуация в Грузии стабильная - главный инфекционист

Несмотря на рост новых случаев и низкий темп вакцинации, Грузия уже пятый месяц удерживает количество смертей от COVID-19 на минимальном уровне 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T07:01+0400

2022-09-02T07:01+0400

2022-09-02T07:08+0400

шестая волна

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тенгиз церцвадзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Эпидемическая ситуация в Грузии остается стабильной, с небольшим ростом новых ковид-случаев, об этом написал в соцсети глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе."Эпидемическая ситуация с COVID-19 в Грузии остается стабильной, с небольшим ростом числа новых случаев, в частности за последнюю неделю выявлено 13 737 новых случаев, тогда как за предыдущую неделю было 12 535 новых случаев. Ежедневно в стране регистрируют 13 299 активных случаев", - написал Церцвадзе.По его словам, в настоящее время безопасность населения Грузии надежно обеспечивается системой здравоохранения, всем пациентам оказывается своевременная и качественная медицинская помощь, а при наличии показаний проводится профилактическое лечение самыми современными препаратами и методами.Как отметил главный инфекционист Грузии, главное, что, несмотря на рост новых случаев и низкий темп вакцинации, Грузия уже пятый месяц удерживает количество смертей от COVID-19 на минимальном уровне.Глава Тбилисской инфекционной больницы также оценил ситуацию ковид-ситуацию в мире.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 749 419 случаев инфицирования. За последнюю неделю от коронавируса выздоровели 14 486 человек. За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 892.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19