https://sputnik-georgia.ru/20220902/ubiystvo-vo-vremya-zastolya-v-kakheti--zaderzhannomu-predyavili-obvineniya-270030121.html
Убийство во время застолья в Кахети – задержанному предъявили обвинения
Убийство во время застолья в Кахети – задержанному предъявили обвинения
Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T17:46+0400
2022-09-02T17:46+0400
2022-09-02T17:46+0400
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прокуратура
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинение задержанному по факту убийства в селе Гавази Кварельского района (регион Кахети), говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, 31 августа обвиняемый на почве ссоры нанес ножевые ранения своему односельчанину. Раненый скончался по дороге в больницу.По данным СМИ, погибшему было около 50 лет. По словам очевидцев, ссора между мужчинами возникла во время застолья.Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Обвинения предъявлены в умышленном убийстве. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, прокуратура
происшествия, новости, грузия, прокуратура
Убийство во время застолья в Кахети – задержанному предъявили обвинения
Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik.
Генеральная прокуратура предъявила обвинение задержанному по факту убийства в селе Гавази Кварельского района (регион Кахети), говорится в сообщении на сайте
ведомства.
По данным следствия, 31 августа обвиняемый на почве ссоры нанес ножевые ранения своему односельчанину. Раненый скончался по дороге в больницу.
По данным СМИ, погибшему было около 50 лет. По словам очевидцев, ссора между мужчинами возникла во время застолья.
Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Обвинения предъявлены в умышленном убийстве. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.