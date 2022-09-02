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В Казахстане предложили вернуть столице прежнее название
В Казахстане предложили вернуть столице прежнее название
Парламентарии считают, что вернуть прежнее название столицы нужно, используя возможность внесения поправок в Конституцию 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T20:53+0400
2022-09-02T20:53+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"), состоящая из депутатов парламента республики, предлагает вернуть столице страны название Астана.Парламентарии считают, что вернуть прежнее название столицы нужно, используя возможность внесения поправок в Конституцию. Они призвали "всех неравнодушных, прогрессивных граждан сплотиться и вместе преодолеть вызовы", стоящие перед родиной.Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году, когда первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, он и предложил переименовать столицу в честь первого президента страны. Соответствующие поправки в Конституцию принял парламент.Сам же Назарбаев ранее неоднократно говорил о том, что против каких-либо переименований в свою честь.
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в мире, новости, политика, казахстан, астана, нур-султан
В Казахстане предложили вернуть столице прежнее название
20:53 02.09.2022 (обновлено: 20:58 02.09.2022)
Парламентарии считают, что вернуть прежнее название столицы нужно, используя возможность внесения поправок в Конституцию
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"), состоящая из депутатов парламента республики, предлагает вернуть столице страны название Астана.
"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – Астана, которое в свое время было предложено первым президентом", - говорится в тексте заявления группы, сообщило РИА Новости.
Парламентарии считают, что вернуть прежнее название столицы нужно, используя возможность внесения поправок в Конституцию. Они призвали "всех неравнодушных, прогрессивных граждан сплотиться и вместе преодолеть вызовы", стоящие перед родиной.
Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году, когда первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, он и предложил переименовать столицу в честь первого президента страны. Соответствующие поправки в Конституцию принял парламент.
Сам же Назарбаев ранее неоднократно говорил о том, что против каких-либо переименований в свою честь.