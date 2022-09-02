https://sputnik-georgia.ru/20220902/v-tbilisi-vystupit-avtor-khita-ne-poteryay-nikitata-269764601.html

В Тбилиси выступит автор хита "Не потеряй" Nikitata

В Тбилиси выступит автор хита "Не потеряй" Nikitata

Восходящая музыкальная звезда из Беларуси активно задает тренды в TikTok 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T08:32+0400

2022-09-02T08:32+0400

2022-09-02T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 cен — Sputnik. Популярный белорусский певец, исполнитель мечтательно-романтических поп-песен, автор хитов "Полюби меня сильней" и "Не потеряй" Nikitata выступит в столице Грузии 2 сентября, сообщают организаторы. "Треки Никитата прочно заняли место в сердцах миллионов слушателей и регулярно возглавляли хит-парады. Вы точно слышали его песни, а значит ни с чем не спутаете их неповторимое звучание и тембр", - говорится в анонсе концерта.Благодаря таким известным трекам, как "Timeout", "Love Me Stronger", "Don't Lose", "Dresscode", артист постоянно поднимает стилистическую планку в индустрии и задает тренды в TikTok, отмечают организаторы.Концерт Nikitata пройдет на сцене Villa Stage, в 21:00 по местному времени.

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анонсы , культура, грузия, новости, тбилиси, концерт, шоу-бизнес