https://sputnik-georgia.ru/20220902/vavilov-obyasnil-pochemu-rossiya-dlya-kitaya-bolshe-chem-soyuznik---video-269997328.html

Вавилов объяснил, почему Россия для Китая больше, чем союзник - видео

Вавилов объяснил, почему Россия для Китая больше, чем союзник - видео

США намерены направить Тайваню вооружения более чем на миллиард долларов, среди которых будут и знаменитые HIMARS, которые ранее поставляли на Украину 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T10:15+0400

2022-09-02T10:15+0400

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россия

китай

мультимедиа

видео

сша

тайвань

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На все большее копирование опыта украинского конфликта на Тайване обратил внимание в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов.Тайбэй и Вашингтон активно делают все, чтобы Китай начал специальную операцию на тайваньском регионе, считает он. Как на фоне провокаций в мире сближаются Китай и Россия? Что станет результатом сотрудничества этих стран? Об этом, а также о роли Горбачева в отношениях двух стран и его влиянии на нынешнюю политику КНР смотрите в нашем видео.

китай

сша

тайвань

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2022

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россия, китай, мультимедиа, видео, видео, сша, тайвань