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Вавилов объяснил, почему Россия для Китая больше, чем союзник - видео
Вавилов объяснил, почему Россия для Китая больше, чем союзник - видео
США намерены направить Тайваню вооружения более чем на миллиард долларов, среди которых будут и знаменитые HIMARS, которые ранее поставляли на Украину 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T10:15+0400
2022-09-02T10:15+0400
2022-09-02T10:15+0400
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сша
тайвань
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На все большее копирование опыта украинского конфликта на Тайване обратил внимание в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов.Тайбэй и Вашингтон активно делают все, чтобы Китай начал специальную операцию на тайваньском регионе, считает он. Как на фоне провокаций в мире сближаются Китай и Россия? Что станет результатом сотрудничества этих стран? Об этом, а также о роли Горбачева в отношениях двух стран и его влиянии на нынешнюю политику КНР смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, китай, мультимедиа, видео, видео, сша, тайвань
россия, китай, мультимедиа, видео, видео, сша, тайвань
Вавилов объяснил, почему Россия для Китая больше, чем союзник - видео
США намерены направить Тайваню вооружения более чем на миллиард долларов, среди которых будут и знаменитые HIMARS, которые ранее поставляли на Украину
На все большее копирование опыта украинского конфликта на Тайване обратил внимание в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов.Тайбэй и Вашингтон активно делают все, чтобы Китай начал специальную операцию на тайваньском регионе, считает он.
Как на фоне провокаций в мире сближаются Китай и Россия? Что станет результатом сотрудничества этих стран?
Об этом, а также о роли Горбачева в отношениях двух стран и его влиянии на нынешнюю политику КНР смотрите в нашем видео.