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Большой спорт в гостях у Грузии: как проходит Евробаскет в Тбилиси - фото

Большой спорт в гостях у Грузии: как проходит Евробаскет в Тбилиси - фото

Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 03.09.2022, Sputnik Грузия

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На "Тбилиси Арене" в новом столичном Дворце спорта проходят игры группы "А," в которых принимают участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии.

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