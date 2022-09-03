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Большой спорт в гостях у Грузии: как проходит Евробаскет в Тбилиси - фото
Большой спорт в гостях у Грузии: как проходит Евробаскет в Тбилиси - фото
Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T18:46+0400
2022-09-03T18:46+0400
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На "Тбилиси Арене" в новом столичном Дворце спорта проходят игры группы "А," в которых принимают участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, спорт, баскетбол, спорт в грузии, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, спорт, баскетбол, спорт в грузии, фото
Большой спорт в гостях у Грузии: как проходит Евробаскет в Тбилиси - фото 18:46 03.09.2022 (обновлено: 18:53 03.09.2022)
Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошли первые игры чемпионата в столице Грузии
На "Тбилиси Арене" в новом столичном Дворце спорта проходят игры группы "А," в которых принимают участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Начало Евробаскета для сборной Грузии было неудачным
Начало Евробаскета для сборной Грузии было неудачным
© photo: Sputnik / Stringer
Команда проиграла первый матч сборной Бельгии
Команда проиграла первый матч сборной Бельгии
© photo: Sputnik / Stringer
В то же время организаторы постарались сделать так, чтобы соревнования запомнились и ярким шоу
В то же время организаторы постарались сделать так, чтобы соревнования запомнились и ярким шоу
© photo: Sputnik / Stringer
Но несмотря на упорную борьбу, грузинские баскетболисты уступили бельгийцам
Но несмотря на упорную борьбу, грузинские баскетболисты уступили бельгийцам
© photo: Sputnik / Stringer
Евробаскет будет проходить в Тбилиси по 7 сентября
Евробаскет будет проходить в Тбилиси по 7 сентября
© photo: Sputnik / Stringer
Впереди грузинских баскетболистов ждет новая игра
Впереди грузинских баскетболистов ждет новая игра
© photo: Sputnik / Stringer
А зрителей - не только спортивное зрелище, но и красивые танцующие девушки
А зрителей - не только спортивное зрелище, но и красивые танцующие девушки
© photo: Sputnik / Stringer
Особенно обидно, что поражение было с минимальным преимуществом бельгийцев - 76:79
Особенно обидно, что поражение было с минимальным преимуществом бельгийцев - 76:79
© photo: Sputnik / Stringer
Тренер сборной Грузии отметил, что для выхода в стадию плей-офф баскетболистам необходима максимальная мобилизация в четырех предстоящих играх
Тренер сборной Грузии отметил, что для выхода в стадию плей-офф баскетболистам необходима максимальная мобилизация в четырех предстоящих играх
© photo: Sputnik / Stringer
На игру сборной Грузии собрался полный стадион. Тренер команды поблагодарил болельщиков за их поддержку
На игру сборной Грузии собрался полный стадион. Тренер команды поблагодарил болельщиков за их поддержку
© photo: Sputnik / Stringer
Сборной Грузии предстоят игры с Испанией, Турцией, Болгарией и Черногорией. Особенно сильные соперники - это турки и испанцы
Сборной Грузии предстоят игры с Испанией, Турцией, Болгарией и Черногорией. Особенно сильные соперники - это турки и испанцы
© photo: Sputnik / Stringer
В первой игре Турция разгромила Черногорию (Монтенегро)
В первой игре Турция разгромила Черногорию (Монтенегро)
© photo: Sputnik / Stringer
Турция выиграла со счетом 72:68
Турция выиграла со счетом 72:68
© photo: Sputnik / Stringer
В то же время Испанцы разгромили Болгарию
В то же время Испанцы разгромили Болгарию
© photo: Sputnik / Stringer
Испанцы выиграли у болгар со счетом 114-87
Испанцы выиграли у болгар со счетом 114-87