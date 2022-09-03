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Большой спорт в гостях у Грузии: как проходит Евробаскет в Тбилиси - фото
Большой спорт в гостях у Грузии: как проходит Евробаскет в Тбилиси - фото
Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 03.09.2022, Sputnik Грузия
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На "Тбилиси Арене" в новом столичном Дворце спорта проходят игры группы "А," в которых принимают участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, спорт, баскетбол, спорт в грузии, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, спорт, баскетбол, спорт в грузии, фото

Большой спорт в гостях у Грузии: как проходит Евробаскет в Тбилиси - фото

18:46 03.09.2022 (обновлено: 18:53 03.09.2022)
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Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошли первые игры чемпионата в столице Грузии
На "Тбилиси Арене" в новом столичном Дворце спорта проходят игры группы "А," в которых принимают участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

Начало Евробаскета для сборной Грузии было неудачным

Начало Евробаскета для сборной Грузии было неудачным - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

Начало Евробаскета для сборной Грузии было неудачным

© photo: Sputnik / Stringer

Команда проиграла первый матч сборной Бельгии

Команда проиграла первый матч сборной Бельгии - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

Команда проиграла первый матч сборной Бельгии

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В то же время организаторы постарались сделать так, чтобы соревнования запомнились и ярким шоу

В то же время организаторы постарались сделать так, чтобы соревнования запомнились и ярким шоу - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

В то же время организаторы постарались сделать так, чтобы соревнования запомнились и ярким шоу

© photo: Sputnik / Stringer

Но несмотря на упорную борьбу, грузинские баскетболисты уступили бельгийцам

Но несмотря на упорную борьбу, грузинские баскетболисты уступили бельгийцам - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

Но несмотря на упорную борьбу, грузинские баскетболисты уступили бельгийцам

© photo: Sputnik / Stringer

Евробаскет будет проходить в Тбилиси по 7 сентября

Евробаскет будет проходить в Тбилиси по 7 сентября - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

Евробаскет будет проходить в Тбилиси по 7 сентября

© photo: Sputnik / Stringer

Впереди грузинских баскетболистов ждет новая игра

Впереди грузинских баскетболистов ждет новая игра - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Впереди грузинских баскетболистов ждет новая игра

© photo: Sputnik / Stringer

А зрителей - не только спортивное зрелище, но и красивые танцующие девушки

А зрителей - не только спортивное зрелище, но и красивые танцующие девушки - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

А зрителей - не только спортивное зрелище, но и красивые танцующие девушки

© photo: Sputnik / Stringer

Особенно обидно, что поражение было с минимальным преимуществом бельгийцев - 76:79

Особенно обидно, что поражение было с минимальным преимуществом бельгийцев - 76:79 - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Особенно обидно, что поражение было с минимальным преимуществом бельгийцев - 76:79

© photo: Sputnik / Stringer

Тренер сборной Грузии отметил, что для выхода в стадию плей-офф баскетболистам необходима максимальная мобилизация в четырех предстоящих играх

Тренер сборной Грузии отметил, что для выхода в стадию плей-офф баскетболистам необходима максимальная мобилизация в четырех предстоящих играх - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тренер сборной Грузии отметил, что для выхода в стадию плей-офф баскетболистам необходима максимальная мобилизация в четырех предстоящих играх

© photo: Sputnik / Stringer

На игру сборной Грузии собрался полный стадион. Тренер команды поблагодарил болельщиков за их поддержку

На игру сборной Грузии собрался полный стадион. Тренер команды поблагодарил болельщиков за их поддержку - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

На игру сборной Грузии собрался полный стадион. Тренер команды поблагодарил болельщиков за их поддержку

© photo: Sputnik / Stringer

Сборной Грузии предстоят игры с Испанией, Турцией, Болгарией и Черногорией. Особенно сильные соперники - это турки и испанцы

Сборной Грузии предстоят игры с Испанией, Турцией, Болгарией и Черногорией. Особенно сильные соперники - это турки и испанцы - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сборной Грузии предстоят игры с Испанией, Турцией, Болгарией и Черногорией. Особенно сильные соперники - это турки и испанцы

© photo: Sputnik / Stringer

В первой игре Турция разгромила Черногорию (Монтенегро)

В первой игре Турция разгромила Черногорию (Монтенегро) - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

В первой игре Турция разгромила Черногорию (Монтенегро)

© photo: Sputnik / Stringer

Турция выиграла со счетом 72:68

Турция выиграла со счетом 72:68 - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Турция выиграла со счетом 72:68

© photo: Sputnik / Stringer

В то же время Испанцы разгромили Болгарию

В то же время Испанцы разгромили Болгарию - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

В то же время Испанцы разгромили Болгарию

© photo: Sputnik / Stringer

Испанцы выиграли у болгар со счетом 114-87

Испанцы выиграли у болгар со счетом 114-87 - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Испанцы выиграли у болгар со счетом 114-87

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