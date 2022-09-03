https://sputnik-georgia.ru/20220903/do-40-tysyach-melkikh-zemlevladeltsev-gruzii-poluchili-pomosch-ot-gosudarstva-270055661.html

До 40 тысяч мелких землевладельцев Грузии получили помощь от государства

До 40 тысяч мелких землевладельцев Грузии получили помощь от государства

Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозтоваров истекает 30 ноября 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T20:51+0400

2022-09-03T20:51+0400

2022-09-03T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Грузинские фермеры приобрели удобрения, саженцы и сельскохозяйственные инструменты на сумму более 29 миллионов лари в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения", говорится в сообщении агентства развития села Минсельхоза страны.Программа действует с 10 мая текущего года по инициативе премьер-министра. Она предусматривает выдачу фермерам, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 1,25 гектара, специальных агрокарт, на которые начисляются агробаллы из расчета 300 лари на 1 гектар.На них фермеры могут приобрести удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, сельскохозяйственные инструменты и так далее в более 500 специализированных магазинах по всей Грузии.В рамках программы покупки в этих торговых точках сделали 258 928 физических и юридических лиц.Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы истекает 30 ноября. По истечении этого срока начисленные баллы аннулируются.Всего госпрограммой смогут воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев.

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2022

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