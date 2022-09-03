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Движение на одной из улиц Тбилиси ограничено из-за Евробаскета

Движение на одной из улиц Тбилиси ограничено из-за Евробаскета

Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Схема движения на Университетской улице в Тбилиси изменена в связи с проведением матчей "Евробаскета-2022" в субботу 3-го и во вторник 6 сентября.Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.Транспорт сможет двигаться по Университетской улице с Тамарашвили в направлении улицы Политковской. С улицы Политковской транспортным средствам, кроме общественного транспорта, будет запрещен поворот на Университетскую улицу.Водители легковых автомобилей смогут двигаться с улицы Политковской на Университетскую через проспект Казбеги, а также с улицы Кавтарадзе и Тамарашвили.Кроме того, движение с Университетской улицы будет разрешено в направлении улицы Данелия, а с улицы Данелия - только в направлении улицы Политковской.Общественного транспорта это ограничение не коснется, он продолжит двигаться по старой схеме.

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