https://sputnik-georgia.ru/20220903/dvizhenie-na-odnoy-iz-ulits-tbilisi-ogranicheno-iz-za-evrobasketa--270047799.html
Движение на одной из улиц Тбилиси ограничено из-за Евробаскета
Движение на одной из улиц Тбилиси ограничено из-за Евробаскета
Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T14:34+0400
2022-09-03T14:34+0400
2022-09-03T14:34+0400
транспорт
транспорт в грузии
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269807548_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_47dfe6c137723423a39ec615ce914567.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Схема движения на Университетской улице в Тбилиси изменена в связи с проведением матчей "Евробаскета-2022" в субботу 3-го и во вторник 6 сентября.Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.Транспорт сможет двигаться по Университетской улице с Тамарашвили в направлении улицы Политковской. С улицы Политковской транспортным средствам, кроме общественного транспорта, будет запрещен поворот на Университетскую улицу.Водители легковых автомобилей смогут двигаться с улицы Политковской на Университетскую через проспект Казбеги, а также с улицы Кавтарадзе и Тамарашвили.Кроме того, движение с Университетской улицы будет разрешено в направлении улицы Данелия, а с улицы Данелия - только в направлении улицы Политковской.Общественного транспорта это ограничение не коснется, он продолжит двигаться по старой схеме.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269807548_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_79b28144ecd55d52b890827d1e5f6e4e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
транспорт, транспорт в грузии, грузия, новости, тбилиси
транспорт, транспорт в грузии, грузия, новости, тбилиси
Движение на одной из улиц Тбилиси ограничено из-за Евробаскета
Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Схема движения на Университетской улице в Тбилиси изменена в связи с проведением матчей "Евробаскета-2022" в субботу 3-го и во вторник 6 сентября.
Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.
В частности, с 11:00 до 00:00 3 сентября и с 11:00 до 00:00 6 сентября движение разрешено только в одном направлении.
Транспорт сможет двигаться по Университетской улице с Тамарашвили в направлении улицы Политковской. С улицы Политковской транспортным средствам, кроме общественного транспорта, будет запрещен поворот на Университетскую улицу.
Водители легковых автомобилей смогут двигаться с улицы Политковской на Университетскую через проспект Казбеги, а также с улицы Кавтарадзе и Тамарашвили.
Кроме того, движение с Университетской улицы будет разрешено в направлении улицы Данелия, а с улицы Данелия - только в направлении улицы Политковской.
Общественного транспорта это ограничение не коснется, он продолжит двигаться по старой схеме.