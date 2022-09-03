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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220903/furor-yunoy-gruzinki-na-shou-golos-v-germanii---video-270053291.html
Фурор юной грузинки на шоу "Голос" в Германии - ВИДЕО
Фурор юной грузинки на шоу "Голос" в Германии - ВИДЕО
Талантливые грузинки не впервые покоряют слух судей немецкого рейтингового шоу 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T22:35+0400
2022-09-03T22:35+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Юная певица из Грузии, 18-летняя Лизи Гогуа произвела фурор в очередном сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" — The Voice of Germany.В этапе "Слепых прослушиваний" Лизи исполнила песню известной американской блюзовой и R&amp;B певицы Этты Джеймс "I'd Rather Go Blind". У девушки оказался очень красивый, сильный голос и необычная манера исполнения.В ходе выступления к Лизи повернулись сразу трое членов жюри: Марк Фостер (Mark Forster), Штефани Клосс (Stefanie Kloß) и Ри Гарви (Rea Garvey). Не повернулся к талантливой грузинке только Питер Маффей (Peter Maffay)."Какой глубокий голос", "Совершенство", "Это круто" - написали о певице из Грузии восторженные пользователи соцсетей. К слову, в 2017 году победительницей The Voice of Germany стала певица из Грузии, 21-летняя Натия Тодуа.
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the voice of germany, грузия, новости, культура, шоу, шоу-бизнес
the voice of germany, грузия, новости, культура, шоу, шоу-бизнес

Фурор юной грузинки на шоу "Голос" в Германии - ВИДЕО

22:35 03.09.2022
© Courtesy of The Voice of GermanyПевица Лизи Гогуа на шоу The Voice of Germany
Певица Лизи Гогуа на шоу The Voice of Germany - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
© Courtesy of The Voice of Germany
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Талантливые грузинки не впервые покоряют слух судей немецкого рейтингового шоу
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Юная певица из Грузии, 18-летняя Лизи Гогуа произвела фурор в очередном сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" — The Voice of Germany.
В этапе "Слепых прослушиваний" Лизи исполнила песню известной американской блюзовой и R&B певицы Этты Джеймс "I'd Rather Go Blind". У девушки оказался очень красивый, сильный голос и необычная манера исполнения.
В ходе выступления к Лизи повернулись сразу трое членов жюри: Марк Фостер (Mark Forster), Штефани Клосс (Stefanie Kloß) и Ри Гарви (Rea Garvey). Не повернулся к талантливой грузинке только Питер Маффей (Peter Maffay).
"Какой глубокий голос", "Совершенство", "Это круто" - написали о певице из Грузии восторженные пользователи соцсетей. К слову, в 2017 году победительницей The Voice of Germany стала певица из Грузии, 21-летняя Натия Тодуа.
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