https://sputnik-georgia.ru/20220903/furor-yunoy-gruzinki-na-shou-golos-v-germanii---video-270053291.html

Фурор юной грузинки на шоу "Голос" в Германии - ВИДЕО

Фурор юной грузинки на шоу "Голос" в Германии - ВИДЕО

Талантливые грузинки не впервые покоряют слух судей немецкого рейтингового шоу 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T22:35+0400

2022-09-03T22:35+0400

2022-09-03T22:35+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Юная певица из Грузии, 18-летняя Лизи Гогуа произвела фурор в очередном сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" — The Voice of Germany.В этапе "Слепых прослушиваний" Лизи исполнила песню известной американской блюзовой и R&B певицы Этты Джеймс "I'd Rather Go Blind". У девушки оказался очень красивый, сильный голос и необычная манера исполнения.В ходе выступления к Лизи повернулись сразу трое членов жюри: Марк Фостер (Mark Forster), Штефани Клосс (Stefanie Kloß) и Ри Гарви (Rea Garvey). Не повернулся к талантливой грузинке только Питер Маффей (Peter Maffay)."Какой глубокий голос", "Совершенство", "Это круто" - написали о певице из Грузии восторженные пользователи соцсетей. К слову, в 2017 году победительницей The Voice of Germany стала певица из Грузии, 21-летняя Натия Тодуа.

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