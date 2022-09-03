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Гарибашвили: на фоне глобальных вызовов Грузия сохранила экономическое развитие
Гарибашвили: на фоне глобальных вызовов Грузия сохранила экономическое развитие
Это наше общее желание, задача и мечта, заявил премьер 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T20:10+0400
2022-09-03T20:10+0400
2022-09-03T20:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В то время, как весь мир стоит перед огромными вызовами, в Грузии двузначный экономический рост, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.По статистике, реальный рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев с начала года составляет 10,3%.В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций.На первую фазу инвестор планирует потратить не менее 100 миллионов долларов и трудоустроить две тысячи местных жителей."Сегодня наша страна нуждается в реализации именно таких проектов, в сильном экономическом развитии и прогрессе, который, безусловно, создаст больше рабочих мест, больше доходов, больше богатства и принесет большего благосостояния для наших граждан, - это наше общее желание, задача и мечта", - отметил Гарибашвили.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2022 года внесли сферы транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникаций, горнодобывающей промышленности и торговли.Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности и сделках с недвижимостью.
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грузия, новости, экономика, экономика, экономика, экономика грузии, ираклий гарибашвили
грузия, новости, экономика, экономика, экономика, экономика грузии, ираклий гарибашвили
Гарибашвили: на фоне глобальных вызовов Грузия сохранила экономическое развитие
Это наше общее желание, задача и мечта, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В то время, как весь мир стоит перед огромными вызовами, в Грузии двузначный экономический рост, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По статистике, реальный рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев с начала года составляет 10,3%.
"Вы знаете, что у нас двузначный экономический рост, в то время, как весь мир стоит перед огромными вызовами. Рецессия почти везде, а мы сохранили в первую очередь мир, стабильность и сильное экономическое развитие", - сказал премьер на презентации проекта "Батуми Айленд" в Аджарии.
В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций.
На первую фазу инвестор планирует потратить не менее 100 миллионов долларов и трудоустроить две тысячи местных жителей.
"Сегодня наша страна нуждается в реализации именно таких проектов, в сильном экономическом развитии и прогрессе, который, безусловно, создаст больше рабочих мест, больше доходов, больше богатства и принесет большего благосостояния для наших граждан, - это наше общее желание, задача и мечта", - отметил Гарибашвили.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2022 года внесли сферы транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникаций, горнодобывающей промышленности и торговли.
Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности и сделках с недвижимостью.