https://sputnik-georgia.ru/20220903/garibashvili-na-fone-globalnykh-vyzovov-gruziya-sokhranila-ekonomicheskoe-razvitie-270063095.html

Гарибашвили: на фоне глобальных вызовов Грузия сохранила экономическое развитие

Гарибашвили: на фоне глобальных вызовов Грузия сохранила экономическое развитие

Это наше общее желание, задача и мечта, заявил премьер 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T20:10+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В то время, как весь мир стоит перед огромными вызовами, в Грузии двузначный экономический рост, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.По статистике, реальный рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев с начала года составляет 10,3%.В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций.На первую фазу инвестор планирует потратить не менее 100 миллионов долларов и трудоустроить две тысячи местных жителей."Сегодня наша страна нуждается в реализации именно таких проектов, в сильном экономическом развитии и прогрессе, который, безусловно, создаст больше рабочих мест, больше доходов, больше богатства и принесет большего благосостояния для наших граждан, - это наше общее желание, задача и мечта", - отметил Гарибашвили.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2022 года внесли сферы транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникаций, горнодобывающей промышленности и торговли.Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности и сделках с недвижимостью.

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