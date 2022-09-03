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Грузинский парадзюдоист стал чемпионом Европы
Грузинский парадзюдоист стал чемпионом Европы
Во второй день на чемпионате Европы выступят три парадзюдоиста из Грузии 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T10:59+0400
2022-09-03T10:59+0400
2022-09-03T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Георгий Калдани завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов на чемпионате Европы по парадзюдо, открывшемся в итальянском Кальяри.В финальном поединке грузинский спортсмен победил парадзюдоиста из Франции Пети.Кроме того, серебряным призером в весовой категории до 60 килограммов стал Зураб Зурабиани, а бронзовым в этой же весовой категории - Нукри Мигриджанашвили.Зурабиани проиграл в финале Давиду Хорава, выступавшему от Украины.Во второй день на чемпионате Европы выступят три парадзюдоиста из Грузии: Ина Калдани (70 кг), Георгий Беридзе (90 кг) и Лаша Кизилашвили (90 кг).
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости
Грузинский парадзюдоист стал чемпионом Европы
Во второй день на чемпионате Европы выступят три парадзюдоиста из Грузии
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Георгий Калдани завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов на чемпионате Европы по парадзюдо, открывшемся в итальянском Кальяри.
В финальном поединке грузинский спортсмен победил парадзюдоиста из Франции Пети.
Кроме того, серебряным призером в весовой категории до 60 килограммов стал Зураб Зурабиани, а бронзовым в этой же весовой категории - Нукри Мигриджанашвили.
Зурабиани проиграл в финале Давиду Хорава, выступавшему от Украины.
Во второй день на чемпионате Европы выступят три парадзюдоиста из Грузии: Ина Калдани (70 кг), Георгий Беридзе (90 кг) и Лаша Кизилашвили (90 кг).