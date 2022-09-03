https://sputnik-georgia.ru/20220903/gruzinskiy-paradzyudoist-stal-chempionom-evropy-270042855.html

Грузинский парадзюдоист стал чемпионом Европы

Грузинский парадзюдоист стал чемпионом Европы

Во второй день на чемпионате Европы выступят три парадзюдоиста из Грузии 03.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Георгий Калдани завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов на чемпионате Европы по парадзюдо, открывшемся в итальянском Кальяри.В финальном поединке грузинский спортсмен победил парадзюдоиста из Франции Пети.Кроме того, серебряным призером в весовой категории до 60 килограммов стал Зураб Зурабиани, а бронзовым в этой же весовой категории - Нукри Мигриджанашвили.Зурабиани проиграл в финале Давиду Хорава, выступавшему от Украины.Во второй день на чемпионате Европы выступят три парадзюдоиста из Грузии: Ина Калдани (70 кг), Георгий Беридзе (90 кг) и Лаша Кизилашвили (90 кг).

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