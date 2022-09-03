https://sputnik-georgia.ru/20220903/gruzinskiy-teatr-baleta-gotovit-premeru-karmina-burana-269450233.html

Грузинский театр балета готовит премьеру "Кармина Бурана"

Грузинский театр балета готовит премьеру "Кармина Бурана"

Билеты на представление уже доступны в кассах театра и онлайн 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T22:02+0400

2022-09-03T22:02+0400

2022-09-03T22:02+0400

культурная жизнь грузии

грузия

культура

анонсы

новости

тбилисский театр оперы и балета

балет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23528/65/235286551_0:47:2000:1172_1920x0_80_0_0_8d8c8ef3302ff4c28797bafce04047d5.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили готовит премьеру балета "Кармина Бурана" – представления пройдут 28-30 октября 2022 года, сообщается на сайте театра.Яркое и разноплановое по форме произведение несет глубокий философский смысл и дает широкий простор для смелых режиссерских интерпретаций.В постановке хореографа и сценографа Ильи Живого примут участие труппа, солисты, оркестр и хор театра Палиашвили. Художник по костюмам – Соня Вартанян, освещение – Константина Бибкина.Билеты на представления уже доступны в кассах театра и онлайн.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культурная жизнь грузии, грузия, культура, анонсы , новости, тбилисский театр оперы и балета , балет