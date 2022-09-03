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Грузинский театр балета готовит премьеру "Кармина Бурана"
Грузинский театр балета готовит премьеру "Кармина Бурана"
Билеты на представление уже доступны в кассах театра и онлайн 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T22:02+0400
2022-09-03T22:02+0400
2022-09-03T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили готовит премьеру балета "Кармина Бурана" – представления пройдут 28-30 октября 2022 года, сообщается на сайте театра.Яркое и разноплановое по форме произведение несет глубокий философский смысл и дает широкий простор для смелых режиссерских интерпретаций.В постановке хореографа и сценографа Ильи Живого примут участие труппа, солисты, оркестр и хор театра Палиашвили. Художник по костюмам – Соня Вартанян, освещение – Константина Бибкина.Билеты на представления уже доступны в кассах театра и онлайн.
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культурная жизнь грузии, грузия, культура, анонсы , новости, тбилисский театр оперы и балета , балет
культурная жизнь грузии, грузия, культура, анонсы , новости, тбилисский театр оперы и балета , балет
Грузинский театр балета готовит премьеру "Кармина Бурана"
Билеты на представление уже доступны в кассах театра и онлайн
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik.
Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили готовит премьеру балета "Кармина Бурана" – представления пройдут 28-30 октября 2022 года, сообщается на сайте
театра.
"Кармина Бурана" – одноактный балет, поставленный по сценической кантате немецкого композитора Карла Орфа. Композитор называл свое сочинение праздником победы человеческого духа через равновесие плотского и вселенского.
Яркое и разноплановое по форме произведение несет глубокий философский смысл и дает широкий простор для смелых режиссерских интерпретаций.
В постановке хореографа и сценографа Ильи Живого примут участие труппа, солисты, оркестр и хор театра Палиашвили. Художник по костюмам – Соня Вартанян, освещение – Константина Бибкина.
Билеты на представления уже доступны в кассах театра и онлайн.