https://sputnik-georgia.ru/20220903/gruziya-vybrala-svoego-kandidata-v-chleny-dvukh-evropeyskikh-struktur-270042973.html

Грузия выбрала своего кандидата в члены двух европейских структур

Грузия выбрала своего кандидата в члены двух европейских структур

Кандидата из Грузии отбирала конкурсная комиссия, укомплектованная представителями Минюста, МИД, Верховного суда и Высшего совета юстиции страны 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Кандидатура Кетеван Цинцадзе была отобрана в Еврокомиссию по эффективности правосудия (CEPEJ ) и Консультативный совет европейских судей (CCJE ) с квотой Грузии, сообщает министерство юстиции Грузии.Цинцадзе будет представлена в CEPEJ и CCJE по квоте Грузии сроком на пять лет.По информации Минюста, отборочный конкурс кандидата для представления в CEPEJ и CCJE проводился в два этапа в соответствии с правилами конкурса, утвержденными приказом Министра юстиции Грузии от 27 июля 2022 года.После разбора заявок участников, на этап собеседования перешли три кандидата. В результате двухэтапного конкурса была избрана судья Верховного суда Грузии Кетеван Цинцадзе.В рамках своей деятельности CEPEJ работает над повышением эффективности и функционирования систем правосудия в странах, а также над соблюдением стандартов и правовых инструментов Совета Европы;Целью деятельности экспертов-членов комиссии является внесение существенного вклада в процесс реализации функций комиссии и поддержка эффективного внедрения систем правосудия в государствах-членах Совета Европы.Кандидата из Грузии отбирала конкурсная комиссия, укомплектованная представителями Минюста, МИД, Верховного суда и Высшего совета юстиции страны.Минюст отметил, что министру предоставлены полномочия определять правила и процедуры отбора кандидатов от Грузии в международные суды, а также в международные организации, занимающиеся вопросами по правам человека и юридическими вопросами, и их органы по решению правительства Грузии.С принятием данного постановления были установлены прозрачные процедуры отбора кандидатов, представляемых от Грузии в международные организации, в рамках которых кандидатуры выбираются в результате открытого конкурса.

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