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Грузия выбрала своего кандидата в члены двух европейских структур
Грузия выбрала своего кандидата в члены двух европейских структур
Кандидата из Грузии отбирала конкурсная комиссия, укомплектованная представителями Минюста, МИД, Верховного суда и Высшего совета юстиции страны 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T10:19+0400
2022-09-03T10:19+0400
2022-09-03T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Кандидатура Кетеван Цинцадзе была отобрана в Еврокомиссию по эффективности правосудия (CEPEJ ) и Консультативный совет европейских судей (CCJE ) с квотой Грузии, сообщает министерство юстиции Грузии.Цинцадзе будет представлена в CEPEJ и CCJE по квоте Грузии сроком на пять лет.По информации Минюста, отборочный конкурс кандидата для представления в CEPEJ и CCJE проводился в два этапа в соответствии с правилами конкурса, утвержденными приказом Министра юстиции Грузии от 27 июля 2022 года.После разбора заявок участников, на этап собеседования перешли три кандидата. В результате двухэтапного конкурса была избрана судья Верховного суда Грузии Кетеван Цинцадзе.В рамках своей деятельности CEPEJ работает над повышением эффективности и функционирования систем правосудия в странах, а также над соблюдением стандартов и правовых инструментов Совета Европы;Целью деятельности экспертов-членов комиссии является внесение существенного вклада в процесс реализации функций комиссии и поддержка эффективного внедрения систем правосудия в государствах-членах Совета Европы.Кандидата из Грузии отбирала конкурсная комиссия, укомплектованная представителями Минюста, МИД, Верховного суда и Высшего совета юстиции страны.Минюст отметил, что министру предоставлены полномочия определять правила и процедуры отбора кандидатов от Грузии в международные суды, а также в международные организации, занимающиеся вопросами по правам человека и юридическими вопросами, и их органы по решению правительства Грузии.С принятием данного постановления были установлены прозрачные процедуры отбора кандидатов, представляемых от Грузии в международные организации, в рамках которых кандидатуры выбираются в результате открытого конкурса.
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грузия, новости, политика, совет европы, высший совет юстиции
грузия, новости, политика, совет европы, высший совет юстиции
Грузия выбрала своего кандидата в члены двух европейских структур
Кандидата из Грузии отбирала конкурсная комиссия, укомплектованная представителями Минюста, МИД, Верховного суда и Высшего совета юстиции страны
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Кандидатура Кетеван Цинцадзе была отобрана в Еврокомиссию по эффективности правосудия (CEPEJ ) и Консультативный совет европейских судей (CCJE ) с квотой Грузии, сообщает министерство юстиции Грузии.
Цинцадзе будет представлена в CEPEJ и CCJE по квоте Грузии сроком на пять лет.
По информации Минюста, отборочный конкурс кандидата для представления в CEPEJ и CCJE проводился в два этапа в соответствии с правилами конкурса, утвержденными приказом Министра юстиции Грузии от 27 июля 2022 года.
На первом этапе, с 28 июля по 6 августа шесть кандидатов подали заявки на членство в CEPEJ в открытом конкурсе, объявленном на официальном сайте Бюро публичной службы, а в конкурсе CCJE приняли участие четыре кандидата.
После разбора заявок участников, на этап собеседования перешли три кандидата. В результате двухэтапного конкурса была избрана судья Верховного суда Грузии Кетеван Цинцадзе.
В рамках своей деятельности CEPEJ работает над повышением эффективности и функционирования систем правосудия в странах, а также над соблюдением стандартов и правовых инструментов Совета Европы;
Целью деятельности экспертов-членов комиссии является внесение существенного вклада в процесс реализации функций комиссии и поддержка эффективного внедрения систем правосудия в государствах-членах Совета Европы.
Судьи-члены CCJE работают в направлении продвижения верховенства права, внедрения европейских стандартов, особенно независимости, беспристрастности и компетентности судей, а также эффективного осуществления их судебной деятельности.
Кандидата из Грузии отбирала конкурсная комиссия, укомплектованная представителями Минюста, МИД, Верховного суда и Высшего совета юстиции страны.
Минюст отметил, что министру предоставлены полномочия определять правила и процедуры отбора кандидатов от Грузии в международные суды, а также в международные организации, занимающиеся вопросами по правам человека и юридическими вопросами, и их органы по решению правительства Грузии.
С принятием данного постановления были установлены прозрачные процедуры отбора кандидатов, представляемых от Грузии в международные организации, в рамках которых кандидатуры выбираются в результате открытого конкурса.