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https://sputnik-georgia.ru/20220903/izvestna-data-premery-snyatogo-v-kosmose-filma-vyzov-270050034.html
Известна дата премьеры снятого в космосе фильма "Вызов"
Известна дата премьеры снятого в космосе фильма "Вызов"
В главной в роли в беспрецедентном проекте снялась актриса Юлия Пересильд 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T16:29+0400
2022-09-03T16:29+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Премьера российского фильма "Вызов"- первой картины, снятой в космосе - состоится 12 апреля 2023 года, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст."У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат", — сказал Эрнст в ходе марафона общества "Знание".Съемки фильма "Вызов" наделали много шума в киноиндустрии и не только. Съемочные работы эпизодов киноленты проходили на орбите. Режиссер ленты Клим Шипенко.В главной в роли в уникальном проекте снялась актриса Юлия Пересильд. Осенью 2021 года они в течение 12 дней снимали фильм на Международной космической станции. Это был первый в истории киноэкипаж. По словам режиссера, в космосе команда успела отснять около 30 часов материала.
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в мире, россия, новости, юлия пересильд, байконур, космос, шоу-бизнес
в мире, россия, новости, юлия пересильд, байконур, космос, шоу-бизнес

Известна дата премьеры снятого в космосе фильма "Вызов"

16:29 03.09.2022
© POOL / Перейти в фотобанкСтарт ТПК "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"
Старт ТПК Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
© POOL
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В главной в роли в беспрецедентном проекте снялась актриса Юлия Пересильд
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Премьера российского фильма "Вызов"- первой картины, снятой в космосе - состоится 12 апреля 2023 года, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочную группу фильма "Вызов" готовят к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочную группу фильма Вызов готовят к полету на МКС - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочную группу фильма "Вызов" готовят к полету на МКС
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
/
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"У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат", — сказал Эрнст в ходе марафона общества "Знание".
Съемки фильма "Вызов" наделали много шума в киноиндустрии и не только. Съемочные работы эпизодов киноленты проходили на орбите. Режиссер ленты Клим Шипенко.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур
Актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
Актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
В главной в роли в уникальном проекте снялась актриса Юлия Пересильд. Осенью 2021 года они в течение 12 дней снимали фильм на Международной космической станции. Это был первый в истории киноэкипаж. По словам режиссера, в космосе команда успела отснять около 30 часов материала.
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