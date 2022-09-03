Известна дата премьеры снятого в космосе фильма "Вызов"
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В главной в роли в беспрецедентном проекте снялась актриса Юлия Пересильд
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Премьера российского фильма "Вызов"- первой картины, снятой в космосе - состоится 12 апреля 2023 года, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочную группу фильма "Вызов" готовят к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочную группу фильма "Вызов" готовят к полету на МКС
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov/
"У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат", — сказал Эрнст в ходе марафона общества "Знание".
Съемки фильма "Вызов" наделали много шума в киноиндустрии и не только. Съемочные работы эпизодов киноленты проходили на орбите. Режиссер ленты Клим Шипенко.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур
Актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
В главной в роли в уникальном проекте снялась актриса Юлия Пересильд. Осенью 2021 года они в течение 12 дней снимали фильм на Международной космической станции. Это был первый в истории киноэкипаж. По словам режиссера, в космосе команда успела отснять около 30 часов материала.