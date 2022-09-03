https://sputnik-georgia.ru/20220903/izvestna-data-premery-snyatogo-v-kosmose-filma-vyzov-270050034.html

Известна дата премьеры снятого в космосе фильма "Вызов"

Известна дата премьеры снятого в космосе фильма "Вызов"

В главной в роли в беспрецедентном проекте снялась актриса Юлия Пересильд 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T16:29+0400

2022-09-03T16:29+0400

2022-09-03T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Премьера российского фильма "Вызов"- первой картины, снятой в космосе - состоится 12 апреля 2023 года, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст."У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат", — сказал Эрнст в ходе марафона общества "Знание".Съемки фильма "Вызов" наделали много шума в киноиндустрии и не только. Съемочные работы эпизодов киноленты проходили на орбите. Режиссер ленты Клим Шипенко.В главной в роли в уникальном проекте снялась актриса Юлия Пересильд. Осенью 2021 года они в течение 12 дней снимали фильм на Международной космической станции. Это был первый в истории киноэкипаж. По словам режиссера, в космосе команда успела отснять около 30 часов материала.

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