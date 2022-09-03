К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaК тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Пожар в лесу возле села Шилда тушат уже третий день
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Работы по локализации и ликвидации пожара в лесу у села Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахети) ведутся в активном режиме, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По информации ведомства, к тушению пожара привлечена авиация погранполиции МВД, а также сотрудники Службы ЧС, Национальной гвардии Сил обороны и Национального агентства лесного хозяйства.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaК тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Также на месте мобилизованы пожарно-спасательные и другие виды специальной техники и другие соответствующие службы. Параллельно с процессом тушения пожара, расчищаются дороги, ведущие к очагам возгорания.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaК тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Пожар в лесу возле села Шилда тушат уже третий день. Горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны. Работе пожарных мешает сложный рельеф местности.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaК тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Накануне, по распоряжению премьера, для эффективного проведения противопожарных мероприятий подключили и Силы обороны.
По прогнозам грузинских синоптиков, с 4 сентября как в восточной, так и западной части страны ожидаются осадки и понижение температуры, которых не было уже несколько недель.