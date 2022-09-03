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К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
Пожар в лесу возле села Шилда тушат уже третий день 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T14:00+0400
2022-09-03T14:00+0400
пожар
лесной пожар
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Работы по локализации и ликвидации пожара в лесу у села Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахети) ведутся в активном режиме, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.По информации ведомства, к тушению пожара привлечена авиация погранполиции МВД, а также сотрудники Службы ЧС, Национальной гвардии Сил обороны и Национального агентства лесного хозяйства.Также на месте мобилизованы пожарно-спасательные и другие виды специальной техники и другие соответствующие службы. Параллельно с процессом тушения пожара, расчищаются дороги, ведущие к очагам возгорания.Пожар в лесу возле села Шилда тушат уже третий день. Горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны. Работе пожарных мешает сложный рельеф местности.Накануне, по распоряжению премьера, для эффективного проведения противопожарных мероприятий подключили и Силы обороны.По прогнозам грузинских синоптиков, с 4 сентября как в восточной, так и западной части страны ожидаются осадки и понижение температуры, которых не было уже несколько недель.
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пожар, лесной пожар, грузия, происшествия, новости
пожар, лесной пожар, грузия, происшествия, новости

К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация

14:00 03.09.2022
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaК тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Пожар в лесу возле села Шилда тушат уже третий день
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Работы по локализации и ликвидации пожара в лесу у села Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахети) ведутся в активном режиме, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По информации ведомства, к тушению пожара привлечена авиация погранполиции МВД, а также сотрудники Службы ЧС, Национальной гвардии Сил обороны и Национального агентства лесного хозяйства.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaК тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Также на месте мобилизованы пожарно-спасательные и другие виды специальной техники и другие соответствующие службы. Параллельно с процессом тушения пожара, расчищаются дороги, ведущие к очагам возгорания.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaК тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Пожар в лесу возле села Шилда тушат уже третий день. Горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны. Работе пожарных мешает сложный рельеф местности.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaК тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
К тушению пожара на востоке Грузии подключилась авиация
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Накануне, по распоряжению премьера, для эффективного проведения противопожарных мероприятий подключили и Силы обороны.
По прогнозам грузинских синоптиков, с 4 сентября как в восточной, так и западной части страны ожидаются осадки и понижение температуры, которых не было уже несколько недель.
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