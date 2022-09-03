https://sputnik-georgia.ru/20220903/minkult-gruzii-sdelal-zayavlenie-po-povodu-otmeny-kontsertov-galkina-i-mashiny-vremeni-270045572.html
Минкульт Грузии сделал заявление по поводу отмены концертов Галкина и "Машины времени"
Минкульт Грузии сделал заявление по поводу отмены концертов Галкина и "Машины времени"
На днях в Сети появилась информация об отмене концертов российских звезд Максима Галкина и группы "Машины времени" 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T11:21+0400
2022-09-03T11:21+0400
2022-09-03T11:21+0400
максим галкин
дворец спорта
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии
концерт
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии прокомментировало распространившуюся в СМИ информацию ,о том, что ведомство якобы причастно к отмене тбилисских концертов Максима Галкина и "Машины времени", назвав ее ложной.В ведомстве отмечают, что старый Дворец спорта не является организацией, работающей в сфере управления Минкульта, здание уже много лет находится в частной собственности. Поэтому вопрос о проведении или непроведении концерта - это решение частной компании и "выходит далеко за рамки компетенции министерства"."Что касается нового Дворца спорта, то он построен министерством, находится в его управлении и в настоящее время принимает Евробаскет. Организаторы вышеупомянутых концертов с новым Дворцом спорта не связывались", - добавили в министерстве.
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максим галкин, дворец спорта, грузия, новости, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, концерт
максим галкин, дворец спорта, грузия, новости, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, концерт
Минкульт Грузии сделал заявление по поводу отмены концертов Галкина и "Машины времени"
На днях в Сети появилась информация об отмене концертов российских звезд Максима Галкина и группы "Машины времени"
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии прокомментировало распространившуюся в СМИ информацию ,о том, что ведомство якобы причастно к отмене тбилисских концертов Максима Галкина и "Машины времени", назвав ее ложной.
"Различными СМИ распространяется неправильная информация, будто министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отказало вышеперечисленным артистам в проведении запланированных концертов в старом Дворце спорта в Тбилиси", - говорится в распространенном сообщении.
В ведомстве отмечают, что старый Дворец спорта не является организацией, работающей в сфере управления Минкульта, здание уже много лет находится в частной собственности. Поэтому вопрос о проведении или непроведении концерта - это решение частной компании и "выходит далеко за рамки компетенции министерства".
"Что касается нового Дворца спорта, то он построен министерством, находится в его управлении и в настоящее время принимает Евробаскет. Организаторы вышеупомянутых концертов с новым Дворцом спорта не связывались", - добавили в министерстве.