https://sputnik-georgia.ru/20220903/minkult-gruzii-sdelal-zayavlenie-po-povodu-otmeny-kontsertov-galkina-i-mashiny-vremeni-270045572.html

Минкульт Грузии сделал заявление по поводу отмены концертов Галкина и "Машины времени"

Минкульт Грузии сделал заявление по поводу отмены концертов Галкина и "Машины времени"

На днях в Сети появилась информация об отмене концертов российских звезд Максима Галкина и группы "Машины времени" 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T11:21+0400

2022-09-03T11:21+0400

2022-09-03T11:21+0400

максим галкин

дворец спорта

грузия

новости

культура

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

концерт

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии прокомментировало распространившуюся в СМИ информацию ,о том, что ведомство якобы причастно к отмене тбилисских концертов Максима Галкина и "Машины времени", назвав ее ложной.В ведомстве отмечают, что старый Дворец спорта не является организацией, работающей в сфере управления Минкульта, здание уже много лет находится в частной собственности. Поэтому вопрос о проведении или непроведении концерта - это решение частной компании и "выходит далеко за рамки компетенции министерства"."Что касается нового Дворца спорта, то он построен министерством, находится в его управлении и в настоящее время принимает Евробаскет. Организаторы вышеупомянутых концертов с новым Дворцом спорта не связывались", - добавили в министерстве.

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максим галкин, дворец спорта, грузия, новости, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, концерт