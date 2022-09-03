https://sputnik-georgia.ru/20220903/mnogotysyachnyy-antipravitelstvennyy-miting-prokhodit-v-prage-270056080.html
Многотысячный антиправительственный митинг проходит в Праге
Многотысячный антиправительственный митинг проходит в Праге
В акции протеста принимают участие около 20 тысяч человек 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T18:35+0400
2022-09-03T18:35+0400
2022-09-03T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Антиправительственный митинг, в котором участвует около 20 тысяч человек, проходит на Вацлавской площади в центре Праги, пишет РИА Новости.Акцию протеста совместно организовали несколько политических партий и гражданских объединений.На митинге запланированы выступления экс-президента Аграрной палаты Зденека Яндейсека, депутата парламента от движения "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобзы, лидера политического движения "Триколор" Зузаны Майеровой, кандидата на пост президента страны от компартии Йозефа Скалы, эксперта по вопросам энергетики Владимира Штепана и ряда других ораторов.За порядком во время проведения митинга следят несколько десятков полицейских.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
митинг, новости, в мире, прага
митинг, новости, в мире, прага
Многотысячный антиправительственный митинг проходит в Праге
18:35 03.09.2022 (обновлено: 18:50 03.09.2022)
В акции протеста принимают участие около 20 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik.
Антиправительственный митинг, в котором участвует около 20 тысяч человек, проходит на Вацлавской площади в центре Праги, пишет РИА Новости
.
Акцию протеста совместно организовали несколько политических партий и гражданских объединений.
По мнению организаторов акции, праволиберальное коалиционное правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и связанным с этим всеобщим ростом цен на товары и услуги, от чего страдают в первую очередь пенсионеры и малоимущие граждане республики, а многие предприятия и фирмы вынуждены увольнять своих работников.
На митинге запланированы выступления экс-президента Аграрной палаты Зденека Яндейсека, депутата парламента от движения "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобзы, лидера политического движения "Триколор" Зузаны Майеровой, кандидата на пост президента страны от компартии Йозефа Скалы, эксперта по вопросам энергетики Владимира Штепана и ряда других ораторов.
За порядком во время проведения митинга следят несколько десятков полицейских.