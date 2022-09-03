https://sputnik-georgia.ru/20220903/mnogotysyachnyy-antipravitelstvennyy-miting-prokhodit-v-prage-270056080.html

Многотысячный антиправительственный митинг проходит в Праге

Многотысячный антиправительственный митинг проходит в Праге

В акции протеста принимают участие около 20 тысяч человек 03.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Антиправительственный митинг, в котором участвует около 20 тысяч человек, проходит на Вацлавской площади в центре Праги, пишет РИА Новости.Акцию протеста совместно организовали несколько политических партий и гражданских объединений.На митинге запланированы выступления экс-президента Аграрной палаты Зденека Яндейсека, депутата парламента от движения "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобзы, лидера политического движения "Триколор" Зузаны Майеровой, кандидата на пост президента страны от компартии Йозефа Скалы, эксперта по вопросам энергетики Владимира Штепана и ряда других ораторов.За порядком во время проведения митинга следят несколько десятков полицейских.

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