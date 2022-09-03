https://sputnik-georgia.ru/20220903/proekt-iskusstvennogo-ostrova-v-batumi-pomozhet-ekonomicheskomu-razvitiyu-adzharii---premer-270057347.html

Проект искусственного острова в Батуми поможет экономическому развитию Аджарии - премьер

Проект искусственного острова в Батуми поможет экономическому развитию Аджарии - премьер

Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T19:27+0400

2022-09-03T19:27+0400

2022-09-03T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Строительство искусственного острого "Батуми Айленд" в черноморском регионе Аджария будет способствовать росту и так сильной международной репутации Батуми, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации проекта.В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций.Инвестор "Амбасадори групп" планирует потратить на строительство первой фазы проекта не менее 100 миллионов долларов и трудоустроить две тысячи местных жителей.Решением правительства и соответствующим постановлением компании будет предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми.Проект предусматривает строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристическо-рекреационной инфраструктуры.Гарибашвили отметил, что до выдачи разрешения на строительство компания и ее учредитель прошли все процедуры, провели экспертизу этого проекта, привлекли соответствующие исследовательские институты, и сейчас проект соответствует стандартам экологии и безопасности.По его словам, с этим проектом к Батуми добавится еще один важный очаг притяжения, который будет популяризировать и без того популярное туристическое место назначения.При этом глава Минэкономики отметил успешное восстановление туризма в стране."В текущем году восстановление туризма очень впечатляющее. В июле доходы, полученные лишь от туризма, составили примерно полмиллиарда долларов, что на 20% больше, чем за отчетный период 2019 года. Эти данные говорят о многом", - сказал Давиташвили.Доходы Грузии от международных путешественников за семь месяцев 2022 года составили 1,6 миллиарда долларов, что на 220,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, доходы восстановлены на 87,4% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.

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