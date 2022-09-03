https://sputnik-georgia.ru/20220903/salome-zurabishvili-prisoedinilas-k-trendu-odnoslovnykh-postov-v-sotssetyakh-270046103.html
Саломе Зурабишвили присоединилась к тренду однословных постов в соцсетях
Саломе Зурабишвили присоединилась к тренду однословных постов в соцсетях
Тенденция забавная и со смыслом 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T13:23+0400
2022-09-03T13:23+0400
2022-09-03T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к тренду однословных постов в соцсетях."Независимость", — написала президент Грузии в "Твиттере".Последние два дня лидеры разных стран и компаний публикуют в Твиттере посты из одного слова. Например, президент США Джо Байден написал — "Демократия", президент Украины Владимир Зеленский — "Свобода", "НАСА" — "Мир", "Вашингтон пост" — "Новости".Тенденция последовала после ошибочного твита железнодорожной компании Amtrak. На странице компании Amtrak появился пост из одного слова — "поезда".К слову, в Грузии к этому необычному и красноречивому тренду присоединились и другие политики. Так, бывший премьер министр, ныне лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гахария выбрал слово "Unity" — единство, политик Элене Хоштария "Deoligarchization" — деолигархизация.А, к примеру, тбилисская Национальная парламентская библиотека слово "Books" - книги.
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MIA „Rosiya Segodnya“
саломе зурабишвили , новости, грузия, соцсети, в мире
саломе зурабишвили , новости, грузия, соцсети, в мире
Саломе Зурабишвили присоединилась к тренду однословных постов в соцсетях
Тенденция забавная и со смыслом
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к тренду однословных постов в соцсетях.
"Независимость", — написала президент Грузии в "Твиттере".
Последние два дня лидеры разных стран и компаний публикуют в Твиттере посты из одного слова. Например, президент США Джо Байден написал — "Демократия", президент Украины Владимир Зеленский — "Свобода", "НАСА" — "Мир", "Вашингтон пост" — "Новости".
Тенденция последовала после ошибочного твита железнодорожной компании Amtrak. На странице компании Amtrak появился пост из одного слова — "поезда".
К слову, в Грузии к этому необычному и красноречивому тренду присоединились и другие политики. Так, бывший премьер министр, ныне лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гахария выбрал слово "Unity" — единство, политик Элене Хоштария "Deoligarchization" — деолигархизация.
А, к примеру, тбилисская Национальная парламентская библиотека слово "Books" - книги.