https://sputnik-georgia.ru/20220903/v-gruzii-prodolzhayut-proverku-zavodov--za-zagryaznenie-vozdukha-nakazhut-rustavskuyu-stal-270063828.html
В Грузии продолжают проверку заводов – за загрязнение воздуха накажут "Руставскую сталь"
В Грузии продолжают проверку заводов – за загрязнение воздуха накажут "Руставскую сталь"
В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T21:22+0400
2022-09-03T21:22+0400
2022-09-03T21:22+0400
руставский металлургический завод
химзавод "азот"
грузия
новости
экология
экология в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В работе Руставского металлургического завода выявлены нарушения экологических правил, говорится в сообщении Департамента экологического надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.История Руставского металлургического завода начинается с 1948 года. Завод занимается производством разной продукции, среди которой арматура и бесшовные трубы. Там трудоустроены около 2 тысяч человек.Согласно письму Департамента экологического надзора, компания "Руставская сталь", которая управляет Руставским металлургическим заводом, была обязана обеспечить работу предприятия в соответствии с условиями природоохранного решения.В результате проведенной проверки выявлено, что некоторые обязательства со стороны компании не выполнены, среди них старое оборудование в цехе не оснащено системами аспирации и очистки, что вызывает неорганизованное рассеивание в окружающем воздухе. Кроме того, на некоторых агрегатах и устройствах нарушена герметичность устройств, участвующих в технологическом процессе. Также нарушаются требования Кодекса обращения с отходами.Целью Кодекса обращения с отходами является охрана окружающей среды и здоровья человека путем предотвращения или уменьшения образования отходов и их негативного воздействия, создания эффективных механизмов обращения с отходами и за счет снижения вреда, причиняемого потреблением ресурсов.Ранее нарушения в работе с отходами выявили на предприятии "Руставский азот", который является крупнейшим химическим предприятием по производству минеральных удобрений и промышленной химии в Закавказье. Предприятие обещали наказать в соответствии с законом.
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Sputnik Грузия
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руставский металлургический завод, химзавод "азот", грузия, новости, экология, экология в грузии
руставский металлургический завод, химзавод "азот", грузия, новости, экология, экология в грузии
В Грузии продолжают проверку заводов – за загрязнение воздуха накажут "Руставскую сталь"
В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В работе Руставского металлургического завода выявлены нарушения экологических правил, говорится в сообщении Департамента экологического надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
История Руставского металлургического завода начинается с 1948 года. Завод занимается производством разной продукции, среди которой арматура и бесшовные трубы. Там трудоустроены около 2 тысяч человек.
"В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Изучается документация, и будут приняты соответствующие меры, определенные законом", – говорится в информации.
Согласно письму Департамента экологического надзора, компания "Руставская сталь", которая управляет Руставским металлургическим заводом, была обязана обеспечить работу предприятия в соответствии с условиями природоохранного решения.
В результате проведенной проверки выявлено, что некоторые обязательства со стороны компании не выполнены, среди них старое оборудование в цехе не оснащено системами аспирации и очистки, что вызывает неорганизованное рассеивание в окружающем воздухе.
Кроме того, на некоторых агрегатах и устройствах нарушена герметичность устройств, участвующих в технологическом процессе. Также нарушаются требования Кодекса обращения с отходами.
Целью Кодекса обращения с отходами является охрана окружающей среды и здоровья человека путем предотвращения или уменьшения образования отходов и их негативного воздействия, создания эффективных механизмов обращения с отходами и за счет снижения вреда, причиняемого потреблением ресурсов.
Ранее нарушения в работе с отходами выявили на предприятии "Руставский азот", который является крупнейшим химическим предприятием по производству минеральных удобрений и промышленной химии в Закавказье. Предприятие обещали наказать в соответствии с законом.